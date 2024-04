Martino, sobre la ausencia de Messi ante Monterrey: "Corríamos un riesgo demasiado grande"

El DT del Inter Miami explicó por qué Leo vio el 1-2 desde la tribuna y no dio certezas sobre cuándo volverá a jugar.

Gerardo Martino, técnico del Inter Miami, explicó este miércoles tras la derrota 2-1 frente a Rayados de Monterrey la ausencia en este partido del lesionado Lionel Messi, pese a haber entrenado a la par de sus compañeros el día anterior, y no quiso dar una fecha concreta para su regreso al equipo.

Qué dijo Tata Martino sobre la ausencia de Messi

Lionel Messi fue excluido de la convocatoria del Inter Miami para el duelo ante Monterrey, por la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2024. El rosarino registra una inactividad prolongada debido a una lesión en el isquiotibial derecho sufrida el 13 de marzo, por lo que sufrió la derrota desde la tribuna.

"Como dijimos, va partido a partido. Entendemos que este no era un partido para que él esté, no estaba listo. Así pasará con Colorado y la vuelta contra Monterrey. Cada día se siente mejor, pero ahora corríamos un riesgo demasiado grande", explicó Martino en conferencia de prensa, aunque no lo descartó para la vuelta ante Rayados.

Martino analizó la derrota del Inter Miami ante Rayados

Sobre el partido de ida ante Monterrey, el entrenador supo sacar conclusiones positivas. "Lo hicimos bien, en la primera parte pudimos incluso haber convertido el segundo. Cuando tienes enfrente un equipo de tanta jerarquía, con jugadores de selección chilena, de selección mexicana… hay que estar muy sólidos, no cometer errores. Lamentablemente no los cometimos en el juego pero sí en una acción desafortunada", argumentó.

En este sentido, Martino indicó que el físico fue un factor que influyó en el rendimiento al final del choque. "Nos faltaron piernas para jugar los últimos veinte minutos de igual manera que el resto del partido. Monterrey te exige mucho y jugar con un hombre menos nos obligó a rearmar la línea de cinco. Era lógico que íbamos a pasar momentos dominados, me parece que lo íbamos a sufrir más y no lo fue tanto. Pero nos demandó tanto que jugar los últimos minutos con un jugador menos se notó más", explicó.

Sobre el favoritismo en este torneo, el técnico argentino tiene claro que el Inter Miami no está entre los principales candidatos: "Creo que este tipo de competencias, si tenemos la posibilidad de pasar a Monterrey, vendrá Tigres o el campeón de la MLS, y quizás después América, que es el gran favorito", cerró.