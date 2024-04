Árbitro confirmado para Sarmiento - Sol de América de Formosa

El Profe recibirá al elenco formoseño el domingo desde las 19 en su estadio.

Sarmiento saldrá a escena el domingo en el marco de la tercera fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El Profe, que viene de dos triunfos consecutivos ante Boca Unidos y Unión de Sunchales, buscará sumar una nueva victoria ante su gente frente a Sol de América de Formosa.

El encuentro será dirigido por el tucumano Nelson Bejas, quien estará secundado por sus comprovincianos José Ponce, Walter Cardozo y Rodrigo Ballestero.

ASÍ SE JUGARÁ LA FECHA

Sábado 6

17, San Martín de Formosa vs. Crucero del Norte

Domingo 7

17.30, Sarmiento de Resistencia vs. Juventud Antoniana

17.30, Central Norte vs. Unión de Sunchales

19, Sarmiento vs. Sol de América