Tremenda pelea de Furia con Virginia en Gran Hermano 2023

Las participantes dirimieron sus diferencias tras realizar la prueba de líder en el reality de Telefe y se dijeron de todo.

En medio de un clima de pura tensión que se vive en Gran Hermano 2023, Virginia Demo no dudó en encarar a Juliana “Furia” Scaglione tras una nueva prueba de lídery dirimieron sus diferencias frente al resto de sus compañeros.

Así fue el tenso ida y vuelta de Virginia y Furia en el reality de Telefe:

Furia: -Gritale a otro, a mí dejá de gritarme. Todo el tiempo me atacan a mí.

Virginia: -Perdón, ¿vos hiciste las cosas bien? A ver, sincerate.

F: -¡Todo el tiempo me atacan a mí! Dejame tranquila, hice todas las cosas bien.

V: -Ah, ¿hiciste todo bien? Ok.

F: -Si tanta envidia me tienen, no es mi culpa.

V: -Ay, por favor, Furia. Está bien, yo soy grande. Vos querés que te diga que te tengo envidia y que hace bien, te la tengo. No sabés las ganas que tengo de ser como vos, bol…. Me quiero matar que no soy como vos.

F: -Hacemos todas las cosas bien y siguen rompiendo los huevos. Estas son unas envidiosas de mier…, porque no van a llegar a la final, corta.