"Pasá, así te muestro cómo la mato": la cruda frase del femicida de Merlo a un vecino de la víctima

Un testigo presenció los instantes previos al brutal crimen de Soledad Ibáñez, la mujer que murió tras ser apuñalada 25 veces por su pareja. "Jamás en mi vida viví algo así", expresó conmocionado y reveló detalles cruciales.

Uno de los vecinos de Soledad Ibáñez, la mujer que fue asesinada de al menos 25 puñaldas por su pareja en Merlo, relató cómo fue el momento del brutal ataque.

“Estaba en el fondo de mi casa y escuché gritos. Pensé que Soledad gritaba porque le pasaba algo a ´Berta´ (madre de ella). Me acerqué a la reja y grité ¿qué pasa, qué pasa?”, dijo el testigo.

En ese momento, desde la ventana, fue cuando observó la aterradora escena. “Soledad estaba pidiendo ayuda, pero no le salían las palabras. Luego veo que él la ahorca y me llama. Me dijo: ´Vení, pasá, así te muestro cómo la mato´”,contó.

“Le empecé a gritar que la soltara y ahí vinieron cinco vecinos. Uno de ellos rompió la puerta con un palo y entró. Le pegó un palazo para que la largara, pero no se pudo hacer nada. Estaba sacado, estaba endemoniado”, continuó.

Además, manifestó que nunca había tenido problemas con el femicida. “No lo podía creer, era un muchacho con el que siempre nos prestábamos herramientas. Jamás en mi vida viví algo así”.