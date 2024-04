Tragedia: un joven de 20 años cayó dentro de un pozo con agua y murió ahogado

Sucedió en La Plata. Se sospecha que la víctima pudo haber estado alcoholizada.

Un joven de 20 años murió ahogado este viernes luego de haber caído dentro de un pozo de unos 15 metros de profundidad repleto de agua en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata.

La víctima fue identificada como Yerson Eguez Becerra, de nacionalidad boliviana. El hecho sucedió en horas de la madrugada de hoy, en el interior de una pequeña construcción de material ubicada cerca de la esquina de 12 y 522, un lugar donde, además del pozo, actualmente hay restos de basura, ropa y hasta un colchón.

El joven se encontraba allí junto a dos amigos adolescentes de 13 y 16 años: justamente, fueron ellos quienes dieron aviso a las autoridades.

Los menores declararon que habrían visto a Yerson alcoholizado poco tiempo antes de que muriera dentro del pozo, por lo que se sospecha que esa pudo haber sido la causa de su caída.

Policías de la Comisaría Sexta de La Plata y personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron a la emergencia. También se presentaron en el lugar efectivos de la División de Salvamento y Rescate de la provincia de Buenos Aires, quienes realizaron las maniobras necesarias para recuperar el cuerpo del joven.

Tras las tareas realizadas en el lugar, la Justicia inició una investigación para reconstruir cómo fueron los hechos, con el objetivo de determinar si efectivamente se trató de un trágico accidente o si hubo otras personas involucradas en la caída de Yerson.

Según comunicó 0221.com.ar, en principio transcendió se presumía que la construcción donde está el pozo podría ser propiedad de la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), dado que supuestamente allí había una bomba.

Sin embargo, desde ABSA negaron esa versión y desconocieron la instalación como propia. “De existir equipamiento, tampoco pertenece a la empresa y la compañía nunca se tuvo acceso a ese establecimiento”, afirmaron al citado medio.

Eguez Becerra solía mostrarse en su perfil de Facebook luciendo la camiseta de de Estudiantes de La Plata. Vivía a pocas cuadras del lugar donde perdió la vida. Después de que trascendiera la tragedia, sus amigos comenzaron a despedirlo en las redes sociales.

“Mándame un mensaje como lo hacías para juntarnos a tomar una coca o una birrita, hermano. Todavía no caigo. Me cansé de hablarte y que no te mandes ninguna, hoy toca despedirte con un trago al piso”, lamentó uno, compartiendo sus palabras con un par de fotos en las que se los ve juntos.