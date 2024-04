El hermano de Tini presentó a su nueva novia: quién es Nazarena Obrecht, la joven que lo enamoró

Fran Stoessel reveló que está en pareja con la modelo y mencionó que recientemente regresaron de España tras convivir dos semanas.

Fran Stoessel volvió de España y regresó a Rumis, ciclo que se emite por el streaming La Casa del que él es productor, y habló de todo. En esa charla, el joven se refirió al nuevo álbum que está por estrenar su hermana Tini, contó anécdotas de su viaje a Madrid y confesó que está en pareja.

“Estuve casi dos meses dos meses instalado allá pero debo reconocer que no hay nada como estar acá. Se extraña mucho Buenos Aires”, comenzó diciendo el joven. En ese momento, la conductora Sol Pérez no dudó en preguntarle por el corazón y Francisco confirmó que está de novio: “Antes de irme no había nada concreto pero hoy puedo decir que sí que estoy en pareja. Estoy muy contento. Viajamos juntos”.

“¿Fue el primer viaje juntos, estuvo los dos meses?”, indagó Cachete Sierra, otro de los conductores, también muy curioso por la vida sentimental de Stoessel. “No, no fue el primer viaje, ya hemos hecho otros y estuvo 18 días, la verdad estoy muy tranquilo y en paz”, remarcó, y dio más precisiones sobre esos días.

“Convivimos y fue excelente. Viste que después de la convivencia uno se da cuenta, es un indicio importante sobre qué podrías compartir con esa otra persona. Así que sí, la convivencia ha fortalecido el vínculo que tenemos”, cerró enamorado.

¿Pero, quién es la novia de Fran? Según pudo saber Teleshow, la joven en cuestión se llama Nazarena Obrecht. Es influencer de Buenos Aires, modelo y simpatizante de Boca Juniors. Entre sus trabajos fue protagonista de un videoclip de María Becerra y se recibió de Licenciada en Relaciones Internacionales en la UADE.

Lejos de sus temas bailables, con coreos para TikTok, esta vez Tini mostró un lado diferente con “Pa”, canción y videoclip que lanzó en la noche del lunes y que forma parte de su nuevo álbum “Un mechón de pelo” que se estrena de manera completa el próximo 11 de abril. Allí saca a relucir un costado más intimista al adentrarse en la internación que tuvo Alejandro Stoessel, su padre, en marzo de 2022 por una hemorragia estomacal que lo tuvo al borde de la muerte.