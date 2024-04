Flor Vigna y Luciano Castro se reencontraron tras su separación

Fernanda Iglesias dio a conocer en LAM detalles de su conversación con la cantante, quien reveló cómo se sintió al estar cara a cara nuevamente con su ex.

A dos meses de que Flor Vigna diera a conocer en las redes que le puso punto final a su historia de amor con Luciano Castro, Fernanda Iglesias brindó detalles de cómo fue el reencuentro de la expareja.

La panelista de LAM reveló que fue la propia cantante quien le contó a fondo cómo se sintió al estar cara a cara nuevamente con su ex: “Ellos tuvieron un encuentro después de la última vez que se vieron que fue en enero. Cuando se dejaron de ver, él se fue a hacer su obra de teatro y ella a hacer su introspección al Sur”, comenzó diciendo la angelita al aire.

“Este miércoles, Luciano fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”.



“Me aclaró que se abrazaron llorando, pero que no se besaron ni nada. Y después de todo ese momento terrible que vivió Flor Vigna, se fue a tatuar”, agregó. Y sobre el motivo del diseño que Vigna plasmó en su piel, cerró: “Se tatuó toda la panza. Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”.