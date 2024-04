Lizy Tagliani habló sobre la posibilidad de ser mamá: "Me da lo mismo..."

La conductora entrevistó a la actriz Nancy Duplaá en La Peña de Morfi y contó algo muy íntimo.

Lizy Tagliani contó que está en la lista de espera para adoptar y confesó una manera muy particular de vivir su maternidad. "No tengo la necesidad de ser mamá pero estoy esperando con ansías a esa criaturita". Luego de esto, agregó: "Me da lo mismo si me dice tía, prima, trava. Si me dice mamá yo creo que va a ser un momento de desplomación emocionante". Además, sumó: "Pero me parece que también son niños que no sé si vienen tan amigados con esas palabras porque por ahí son crueles esas palabras para ellos. Entonces me gusta que él tome la decisión, desde ese lugar no tengo esa necesidad, prefiero acompañar". "Así que de grande estoy bien", añadió en modo de broma. Ante esto, Nancy Dupláa, su primera invitada, agregó: "Si, totalmente, me parece que estás justa porque este deseo tuyo que está floreciendo desde hace tanto tiempo se fue perfeccionando. Ya sabes la clase de persona que querés ser para acompañarlo a él o a ella. Así que, vos vas siendo cada vez mejor".