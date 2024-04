Diagnóstico temprano y tratamiento preventivo, las dos claves para evitar el cáncer de colon

Detectarlo a tiempo y comenzar una terapia adecuada disminuyen el riesgo de mortalidad.

El cáncer colorrectal (CCR) es el segundo cáncer en frecuencia y en cantidad de muertes en la Argentina, ya que el número de fallecidos teniendo en cuenta hombres y mujeres, llega a 7.300 anualmente. Por esa razón, desde la Sociedad Argentina de Coloproctología (Sacp) año a año difunden sobre la importancia de la prevención.

El objetivo de estas campañas es que las personas tomen conciencia y se realicen los estudios correspondientes y así poder diagnosticar las enfermedades premalignas (pólipo) en etapas tempranas. “De esta forma, al ser diagnosticado y tratado, las posibilidades de curación son muy elevadas, situación que es a la inversa cuando se diagnostica en etapas avanzadas”, explicó el Dr. Fernando Bugallocon (M.N.94.719) presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología.



Cómo se detecta el cáncer de colon

El médico explicó: “En cuanto a los estudios, se ha avanzado en el día a día: contamos con la detección de sangre oculta en materia fecal (test inmunológico) y la videocolonoscopia, que es un procedimiento diagnóstico y muchas veces terapéutico. Detectado, diagnosticado y tratado en fases tempranas, las avanzadas terapias disponibles permiten que el cáncer colorrectal tenga alrededor del 90% de posibilidades de curación”.

Al diagnosticarse en estas etapas o, mejor aun, cuando se trata de un pólipo que es premaligno, las posibilidades de diseminación linfáticas o en órganos son mínimas o no existen, detalló el presidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología y agregó a modo de explicación: “Esto implica ofrecer procedimientos terapéuticos endoscópicos menos invasivos, o cirugías menos agresivas, con menor posibilidad de quimioterapia o radioterapia si correspondiera”.

Los miedos más comunes a la hora de consultar a un médico

Hay un concepto acerca de que hay que ir a consultar cuando se tiene un síntoma o solo cuando hay antecedentes familiares de cáncer de colon, pero la consulta debe hacerse aunque no ocurra ninguna de esas situaciones.

“Tanto la familia como la sociedad deberían dejar de lado los prejuicios y temas tabú y tomar conciencia que el cáncer colorrectal diagnosticado y tratado a tiempo es prevenible y curable, debiendo pedirle a los médicos que indiquen los estudios correspondientes porque son sencillos, fiables, sensibles y, sobre todo, nos pueden ahorrar situaciones más engorrosas a futuro”, expresó.

En el cáncer de colon, el tiempo está de nuestro lado y debemos aprovecharlo. Que el paciente ponga el “semáforo en amarillo” y tome conciencia acerca de la prevención del cáncer colorrectal y que puede salir altamente beneficiado con estos estudios”, indicó el especialista.



Cuándo se debe consultar

Si la persona no tiene síntomas ni antecedentes familiares de cáncer colorrectal, no hay antecedentes de enfermedades inflamatorias, pero ya se tienen 45 50, es hora de ir a preguntarle al intestino cómo está. Para eso, hay que hacer los estudios.

Si se tienen síntomas (sangrado, dolor abdominal, pérdida de peso, anemia, alteración de la evacuación, etc) o antecedentes familiares de cáncer colorrectal, hay que hacer la consulta cuanto antes, independientemente de la edad.

“Lo importante en que pongamos el semáforo en amarillo y que entendamos que algo tenemos que hacer. No nos podemos quedar de brazos cruzados esperando a que el colón ‘hable’ cuando tenemos todo el tiempo para ir a “preguntarle”, concluyó el Bugallocon.