Laurita Fernández reveló el motivo por el cual le costó alejarse de Nicolás Cabré

Laurita Fernández visitó Socios del espectáculo, y contó el motivo por el cual le costó dejar ir a Nicolás Cabré, con quién estuvo casi dos años de pareja en medio de muchas idas y vueltas.

“¿Qué pasaba con Cabré que volvían y se separaban?”, le preguntaron a la actriz. “He ido y vuelto creo que la mayoría de los ex. Y bueno, yo lo intenté, le pongo garra a todo”. Y agregó: “Me ha costado siempre despegarme, pero puntualmente de ese vínculo porque habíamos planeado una vida juntos”.

Por último, Laurita Fernández afirmó que lo más difícil fue despegarse de Rufina, la hija de Nicolás Cabré con quien entabló una relación de amor infinito. Ella la definió cómo un “amor” de hija, y de persona.

Qué dijo le dijo Laurita Fernández a Flor Vigna

Laurita Fernández respondió a los contundentes dichos de Flor Vigna en contra de Nicolás Cabré en Intrusos (América TV).

Consultada por el cronista de Socios del Espectáculo en relación a lo que comentó Vigna sobre los rumores de romance que hubo con Cabré y la manera en la que Fernández la llegó a señalar como una tercera en discordia, la actriz expresó: "No tengo idea, yo más allá de como pareja. Trabajé dos veces con él y yo no te puedo decir nada negativo".

"Yo no tengo nada que responderle a Flor, si quiere que lo haga en una canción. Ni idea", agregó Fernández, mientras que lanzó un dardo contra las intenciones de la artista de usar sus conflictos del pasado para promocionar su nueva música: "El tiempo acomoda muchas cosas y quizás en un mundo nuevo que el que está incursionando, hay muchas ansiedades y muchos deseos de que las cosas sucedan rápido... En el camino vas teniendo cosas que acertás, tropiezos, lo que sea... Ojalá que esté bien rodeada y que la aconsejen para bien, viste".

"Yo viví un montón de cosas que también me guardo para mí, para mi ámbito privado, que las he encarado y las he hablado en privado. Y que para mí murieron, ya está. Yo creo que el tiempo pone todo en su lugar", concluyó Laurita.