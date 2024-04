Fuerte respaldo de Borja a Demichelis: "Tenemos que estar juntos y apoyar al entrenador"

"Los de los otros equipos quieren que el plantel esté roto y nosotros no podemos darles el gusto", remarcó el colombiano.

El delantero colombiano Miguel Borja, autor de un doblete en la victoria de River ante Rosario Central, volvió a respaldar de forma contundente al entrenador Martín Demichelis luego de abrazarlo en el festejo de uno de sus goles.

“Le dije que lo iba a abrazar porque tenemos una linda relación que cada día se fortalece más. Quiero aprovechar para decirle a la gente que nos apoye a nosotros y al cuerpo técnico", expresó Borja luego del triunfo por 2 a 1 que le permite al "Millonario" depender de sí mismo de cara a la última fecha de la fase inicial de la Copa de la Liga.

Y añadió: "Los de los otros equipos quieren que el plantel esté roto y nosotros no podemos darles el gusto. Tenemos que estar juntos y apoyar al entrenador. No hay que darles de comer. El grupo está excelente”.

Antes, Borja había remarcado que sus goles fueron por "la confianza del entrenador": "Me decía que no saliera del área, que me quedara que me iba a llegar la pelota. Me gustaría salir, tocarla, pero son decisiones del técnico y lo tengo que respetar. Lo he escuchado y es el resultado de lo que él me dijo".

“Le insistí porque a veces no le llegaba la pelota, le pedí que tuviera paciencia que sí íbamos a llegar, que no se moviera del área. Él ahí es letal. Me alegro mucho por él y que haya vuelto al gol”, explicó Demichelis.