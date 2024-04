El Burrito Ortega y un gran elogio para el Diablito Echeverri: "Hay pocos como él"

"Ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River", expresó el Burrito.

El ídolo de River Ariel Ortega elogió al mediocampista Claudio Echeverri al asegurar que "hay pocos jugadores como él", mientras que reveló los motivos por los que dejó de ir al estadio Monumental a ver los partidos.

"Echeverri es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Hay pocos como él, me encanta. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River", manifestó Ortega en declaraciones al programa "Hacelo y me muero".

Además, expresó: "Trato de no ir a la cancha. La gente que no va a ver los partidos me molesta. Están con el celular boludeando y para evitar decirles algo me voy a mi casa a verlo solo".

En cuanto a su pasado como futbolista, el "Burrito" señaló: “Yo les digo siempre a mis amigos que me hubiese gustado jugar toda la vida en River. En su momento se dio una venta a España, cuando estaba pasando mi mejor momento. Venía de ganar la Copa Libertadores, el tricampeonato, yo estaba muy identificado con River".

Y agregó: “Entraba a la cancha y la gente coreaba mi nombre. Fue una de las cosas más maravillosas que me tocó vivir. Pero por cosas de representantes y por los intereses personales de algunos dirigentes, me tuve que ir. Me fui un poco obligado”.