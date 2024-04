El hermano de Silvina Luna cumplirá un deseo de la modelo vinculado a Aníbal Lotocki: de qué se trata

En LAM contaron el proyecto que quería realizar Silvina Luna y que Ezequiel continúa produciendo. Además, te contamos en qué estado se encuentra la causa contra el cirujano.

Tras la dolorosa muerte de la modelo, el hermano de Silvina Luna quiere producir una serie documental para contar todo lo que vivió luego de la mala praxis de Aníbal Lotocki, quien pertenece detenido en la cárcel de Ezeiza. Ángel de Brito contó en LAM las novedades del caso: "Hablé con Fernando Burlando y me escribí con el hermano de Silvina Luna que está trabajando en el proyecto de una serie para contar todo lo que fue la vida de Silvina Luna, no solo la muerte. La serie es algo que le pidió Silvina porque lo quería hacer ella. En su momento, cuando había venido a hacer esa última nota no sé si me lo contó al aire o fuera del aire que estaba haciendo su vida porque ella y su hermano tenían registrado todo". "Registraron toda la parte del tratamiento y todas las complicaciones que después fueron ocurriendo. Me decía Ezequiel que quiere contar toda la vida de Silvina y no solo detenerse en la parte negativa porque ella era súper famosa y tiene mil historias. Él sigue trabajando para una plataforma para poder hacer la serie sobre Silvina en donde se verán cosas inéditas sobre el tratamiento", agregó. En este contexto, el conductor de América recordó el momento en el que la vida de Silvina empezó a cambiar: "La primera vez que se sintió mal fue el día de la operación cuando el hermano la va a buscar después de hacerse la cola, la lleva él en el auto y ella no se puede sentar y va boca abajo en los asientos de atrás". "El problema empezó el primer día que llegó a la clínica que él la acompañó como cualquier hermano y estaba en contra de esa operación, pero en ese momento se lo hacían todas las compañeras y algunas lo promocionaban. Ella confió y fue sin tanta información", dijo.