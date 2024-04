Aseguran que L-Gante está "a un paso de ir muchos años a la cárcel"

Un hombre que dice ser ex empleado del cantante lo denunció por robo y coacción agravada. También involucra a la madre.

L-Gante volvió a ser noticia por un escándalo. Un ex empleado, de nombre Daniel Vera, lo denunció en las últimas horas por lesiones, amenazas, robo y privación ilegítima de la libertad. También acusó a Claudia Valenzuela, la madre del cantante. La causa es investigada por la UFI N° 10 de General Rodríguez. Vera denunció que el domingo 17 de marzo, pasadas las ocho de la noche, el trapero, su mamá y dos amigos lo golpearon salvajemente hasta que perdió el conocimiento. Todo empezó –según consta en el documento presentado en la fiscalía– cuando Vera, que se encontraba haciendo tareas domésticas, le pidió a Valenzuela comer algo, porque "tenía hambre". "Viejo, tomaste mate", fue la respuesta de la mujer y acto seguido entraron Elián González (L-Gante) "y otros amigos" a los que Vera dijo que "perfectamente podría reconocer". Y continúa el denunciante: “Recuerdo que me golpean entre todos. Piñas, patadas. También apareció Yamil, quien intentó mediar: ‘Déjalo, lo vas a matar. Sufrió de un ACV hace poco, lo vas a terminar matando’. Al rato me desvanecí. Recuerdo que había sangre por todo el piso, me salía sangre de la boca y de la naríz, casi me ahogo de tanta sangre que escupía. Todo ello transcurrió en la cocina del departamento de Elián Valenzuela”. Luego, expresó que el músico le recriminó que tenía que callarse “la boca y no joderlo”. Y siguió: “Solo le decía que quería que me contestara el teléfono, ya que hacía tres días que no comía, estaba a base de solo mate cocido, no había nada en la casa para comer. Tal es así que escucho a Claudia gritarme: ‘Eso te pasa por andar hablando. Te lo dije, viejo bocón. Viste que sos un traica’”. Por el lado del cantante, su abogado Diego Storto fue contundente: "La denuncia carece de pruebas y sólo son dichos, por lo que posiblemente se archive por inexistencia probatoria. Esa denuncia la hace (Vera) sin ninguna prueba y claramente, una vez, más Elián (Valenzuela) es objeto de una extorsión o algo de eso". El abogado Leonardo Sigal, quien junto al letrado Pablo Becerra representan a Gastón Torres, el denunciante de la cusa por la que el músico ya estuvo preso, aseguró en diálogo con Noticias Argentinas que "L-Gante está a un paso de ir muchos años a la cárcel. Con esta nueva grave denuncia es cada vez más complicada su situación". El abogado impulsó varias denuncias a lo largo de estos años contra Valenzuela y todas siguen vigentes, pero la última, la que involucró como demandante a un empleado municipal de General Por ese hecho estuvo preso casi cien días y ahora irá a juicio por "privación ilegal de la libertad, amenazas simples, amenazas agravadas , encubrimiento y tenencia de estupefacientes". Asimismo, en las últimas semanas fue detenido Daniel Emanuel De Marco, quien sería el que estaba con L-Gante al momento de hacer subir a Torres y a Pasi bajo amenazas con un arma de fuego. "Se sigue complicando la situación de Valenzuela y a su cómplice le fue denegada la excarcelación extraordinaria y la causa tiene un nuevo testigo que complica la situación jurídica de ambos. Por otra parte tiene una nueva denuncia que incluye a gente de su entorno y a su propia madre", señaló Sigal. El letrado reveló que en la audiencia que hubo con De Marco, en la que la defensa pidió prisión domiciliaria, rechazaron todo tipo de beneficios y pidieron que continúe detenido en una cárcel común hasta el juicio. También denunciaron al representante del músico, Maximiliano Barbacia -conocido como "Maxi el Brother"-, y pidieron su detención "en orden al delito de Encubrimiento agravado por delito precedente especialmente grave en calidad de autor". Por ese delito, el manager de L-Gante finalmente no fue apresado, pero sí quedó procesado.