Fede Bal compartió fotos de sus vacaciones junto a su nueva novia

El hijo de Carmen Barbieri disfrutó de unos días en Tulum, México, con la bailarina Flor Díaz, con quien mantiene una relación de larga distancia.

Federico Bal mostró esta semana las fotos de sus vacaciones en México junto a su nueva novia, la bailarina Flor Díaz, con quien mantiene una relación a larga distancia. Aprovechando un viaje a México para grabar imágenes para su programa, "Resto del mundo", Fede Bal pasó unos días con su novia en las paradisíacas playas de Tulum, en la Riviera Maya. "¡Estos días del bien en el paraíso! Amor, playita, sol y esa energía única que la encontras sólo en Tulum", comentó el hijo de Carmen Barbieri al compartir las fotos en Instagram el domingo pasado. Flor Díaz vive en Ciudad de México y aprovechó su viaje con Federico Bal para mostrar las bondades de la Riviera Maya -y sus resorts- así como también para disfrutar del eclipse solar de este lunes. Díaz y Bal se conocen hace tiempo porque fueron compañeros de trabajo, pero su relación es más o menos nueva. "Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional y laboral. Me siento muy feliz, en paz y en calma", aseguró Bal en una entrevista con Catalina Dugli antes de su viaje a México. El hijo de Carmen Barbieri también afirmó que "estaba con una sensación de no querer estar más en pareja" hasta que Díaz le "mostró un vínculo con una mujer que no conocía en el que realmente hay mucho amor, y libertad", afirmó.