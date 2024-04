La respuesta de Jorge Fontevecchia a Javier Milei: “No pudo quebrarnos la dictadura, no va a poder usted”

El presidente redobló su ataque contra periodistas y celebró la posibilidad de que el medio de comunicación pueda “ir a la quiebra”.

Javier Milei atacó -otra vez- a distintos periodistas que fueron o son críticos de su gestión y hasta celebró la posibilidad de que el diario Perfil cierre. Y el director del medio, Jorge Fontevecchia, le respondió en vivo en su programa matutino y le advirtió al jefe de Estado que “no podrá” empujar a la quiebra al diario.

Al comienzo de Modo Fontevecchia, por Net TV, Fontevecchia pasó el fragmento en el que el líder de la Libertad Avanza atacó a su medio de comunicación de manera indirecta. Milei lo identificó irónicamente como “Tinturelli” y luego dijo que, a su juicio, su medio “está camino a la quiebra”. Y lo festejó: “¡Qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvó la política y ahora, como no tiene pauta, va a la quiebra”.

En este momento, el conductor, Alejandro Fantino, quien le estaba haciendo la entrevista, no le preguntó a quién se refería, pero horas más tarde la Editorial publicó un mensaje en el que asumía que la referencia era a ese medio: “Todo sería un poquito más gracioso sino hubiera 630 trabajadores en el medio de esta pelea entre el presidente Milei y Jorge Fontevecchia”, señalaron.

Tras volver a escuchar el momento en el que Milei celebraba un supuesto quiebre del diario, Fontevecchia reaccionó: “Fuerte ¿no?”. Y luego destacó: “Mire, presidente, no pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder usted”, afirmó.

Sin embargo, a lo largo de las tres horas de entrevista de Fantino a Milei, el mandatario lanzó descalificaciones personales contra profesionales de distintos medios de comunicación. En la mayoría de los casos no dio sus nombres, pero sí realizó alusiones bastante obvias, al igual que hace dos días cuando realizó una alusión despectiva al columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá.

Milei apuntó contra un autor, al que tampoco puso nombre pero identificó como un “novelista” que escribe columnas y que lo ha señalado en sus textos como un “populista de derecha”. “Hay algunos imbéciles que hablan de populismo de derecha. Es una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, que además se creen que son grandes porque publican libros y notas muy pomposas, y son bestias”, dijo.