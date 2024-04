El Gobierno ya tiene listo el paquete fiscal y la nueva Ley Ómnibus: estos son los dos proyectos

El Gobierno ultimó los detalles de los proyectos y los envió a los legisladores y gobernadores antes de su tratamiento en el Congreso. Aún cabe que en el debate y en la discusión en el recinto sufran modificaciones.

El Gobierno ultimó los detalles de los proyectos del paquete fiscal y la nueva ley ómnibus -versión acotada- que envió a los legisladores y gobernadores antes de su tratamiento en el Congreso. Aún cabe que en el debate y en la discusión en el recinto sufran modificaciones. La ley ómnibus es una nueva redacción acotada luego de que el oficialismo fracasara en Diputados el proyecto original que envió la gestión de Javier Milei. Incluye la declaración de emergencia por un año, la facultad de privatizar empresas del Estado, accionar sobre organismos descentralizados y fideicomisos, entre otras cuestiones. En cuanto al paquete fiscal, el proyecto incluye una moratoria de deudas impositivas, aduaneras, y de la seguridad social; el blanqueo de capitales; modificación del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales, e impuestos internos; y del monotributo, además de otros temas. Respecto al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias el proyecto marca $1.200.000, aunque fuentes oficiales aclaran que se trata de una cuestión técnica. Formalmente quedaría en $1.800.000 para trabajadores solteros y $2.200.000 para trabajadores casados con dos hijos. Además, el esquema fijaría una escala progresiva de tributo que arranca del 5 por ciento hasta llegar al 35 por ciento, al tiempo que contempla una actualización por IPC para que se mantenga la proporcionalidad inicial. Con este acuerdo el Gobierno no sólo logró volver a instalar el tema sino alcanzar un apoyo de esos bloques que fueron los que pugnaron por un piso superior al 1,2 millones de pesos que estaba pautado. Se espera que los proyectos sean tratados en comisión la semana próxima para alcanzar a fin de mes el debate en el recinto. Se incluirá una reforma laboral, algo que estaba dictaminado en el DNU 70/2023 pero que fue frenado en la Justicia, aunque será consensuado con fuerzas de la oposición, espacialmente con la UCR. Otro de los puntos de la ley habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) y permite que sea invertido "de acuerdo con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los lineamientos fijados por esta ley y las normas reglamentarias, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No. 26.425". Los 279 artículos se ocupan en su mayoría con capítulos referidos a la desregulación económica, el nuevo Tribunal de Defensa de la Competencia y la Agencia de Mercados y Competencia. Además, otro tramo importante se lo llevan las modificaciones a la ley de Hidrocarburos y cuestiones referidas al gas, como la autorización de "las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa". En ese capítulo, se crea "el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad el que, una vez constituido, reemplazará y asumirá las funciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), creado por el artículo 54 de la Ley N° 24.065, y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), creado por el artículo 50 de la Ley N° 24.076". A nivel previsional, se elimina la última moratoria jubilatoria para quienes debieran aportes.