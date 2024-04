Maslatón y González en LDO: “El plan económico de Milei no es expansivo, es recesivo”

En una entrevista en Libertad de Opinión, fueron críticos de la gestión del presidente Javier Milei.

El periodista Juan Luis González y el abogado Carlos Maslatón, estuvieron este martes en Libertad de Opinión y se refirieron al gobierno de Javier Milei. El primero de ellos, actualmente trabaja en la revista Noticias, escribió el libro El Loco, una investigación sobre la vida de Javier Milei.

Por su parte, Maslatón, fue uno de los primeros en vincularse con el actual presidente de la Nación. Allá por 2014, Milei era asiduo en el programa radial que tenía el actual financista.

“El libro hace referencia, por parte, a la inestabilidad de Milei y su personalidad tan compleja; esa personalidad se incrementa a medida que avanza el Gobierno, y lo enoja que lo contradigan. Tiene una idea mesiánica de separar Argentina, entre los de bien y los que están en su contra. Desde el primero momento estaba convencido de que si se metía en política iba a ser presidente. Pero creo que tiene serios problemas con la realidad. Es difícil que cambie porque con la realidad se lleva mal”, indicó el periodista en Libertad de Opinión.

Carlos Maslatón, en tanto, explicó ser un liberal clásico, pero no antiperonista. “Hice política, pero dejé y me dediqué a las finanzas. Yo lo conocía a Milei desde 2014. No podría bancar esta política económica actual. Sus ideas perjudican y no son las correctas”, aclaró.

También criticó al economista, Federico Sturzeneger, a quién culpó de que armó todo el plan económico de Milei. “Milei no tenía un plan económico concreto, apareció Caputo y le dijo que él arreglará esto. Y es un plan de Macri multiplicado. Para mí tiene efectos muy recesivos, y torna al país muy caro. Esto destruye la economía, contradice el liberalismo”, sentenció.

Finalmente, agregó: “Argentina como país y como sociedad, no está en decadencia; llegamos a un piso que fue en octubre de 2021. Veo bien al país a largo plazo. La política económica no ayuda. La opinión pública lo tolera porque el gobierno es reciente. Y Milei tiene la oportunidad de cambiar la situación. El plan económico de Milei no es expansivo, es recesivo”.