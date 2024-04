Esteban Lamothe apuntó contra Guillermo Francella por apoyar a Javier Milei: "Debe tener un poquito más de sensibilidad con sus colegas"

El actor fue contundente contra su colega por sus opiniones en favor del gobierno libertario.

El actor Esteban Lamothe nunca esquiva las preguntas que tienen que ver con la política. Esta vez respaldó los cuestionamientos que hizo Nancy Dupláa, en una entrevista en contra a Guillermo Francella por defender a Javier Milei.

El protagonista de "El estudiante" fue muy explícito contra Francella. “A Francella lo respeto como actor. Es una eminencia, una entidad, la argentinidad, es popular. No solamente debe tener un montón de plata en su cuenta bancaria, sino que además tiene el amor de toda la gente, que eso vale mucho más que toda la plata que tiene”, comentó en el inicio de su charla.

Lamothe no dudó en cuestionar las palabras de Francella que pidió “esperar” para que las medidas del presidente Javier Milei tengan efecto. “Creo que es muy fácil desde tu departamento, no sé dónde vive Guillermo, pero supongo que debe tener un hermoso departamento. Desde ahí es muy fácil decir ‘esperemos’. Él puede esperar porque debe tener plata guardada en el banco, pero hay gente que no puede esperar, ¿entendés? Hay gente que va al supermercado y se pone a llorar porque no tiene plata para pagar, yo lo veo eso”, remarcó.

En una entrevista con LAM, el actor también explicó que en su caso no tiene temas de dinero, pero eso no lo ubica en el sector que apoya a esta gestión. “Yo tampoco tengo problemas, pero no salgo a apoyar un gobierno que se está cag... en el arte y la cultura. Me parece que Francella viene de la cultura, viene del arte, bueno, se están cag... en eso”, sostuvo.



Para Lamothe, las expresiones de Francella están bien porque “es su idea política” y dijo que puede opinar, pero que “tendría que tener un poquito más de sensibilidad, sobre todo con los colegas”. Además, propuso charlar con la gente que tiene ideas políticas diferentes.



“Lo importante, me parece, es no entrar, porque este gobierno está fomentando la crueldad, está fomentando la violencia. En todo caso hay que hablar con los Francella o con la gente que piensa distinto, y charlar, y consensuar”, definió.