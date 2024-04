La palabra de Lizy Tagliani tras los duros dichos de Marcela Tauro en su contra

Yanina Latorre fue la encargada de dar a conocer el trasfondo de la pelea entre la conductora de Telefe y la periodista; además, las dos hablaron al respecto.

Durante esta semana, Marcela Tauro expuso sus diferencias con Lizy Tagliani al aire de Intrusos, luego de que en el ciclo de Florencia de la V emitieran una nota con la conductora de La Peña de Morfi. “Te metés conmigo mi amor y puedo comentar cositas”, lanzó, molesta porque la conductora había ironizado sobre la polémicas que circulan en el ciclo y las versiones de mala onda con Diego Leuco. “Puedo analizar cosas de la vida”, aseveró, punzante.

“Marcela, me quedé pensando. ¿Lo tuyo con Lizy fue personal o laboral?”, le preguntó Laura Ubfal, quien dejó entrever por qué está distanciada de la humorista con quien compartía el ciclo radial El Club Del Moro. “Lo acabo de decir. Yo tuve un problema personal. Si lo quiero contar, lo cuento. No pasó ahora. Me da bronca porque ustedes se hacen los boludos también. Yo lo dije a esto fuera del aire. Entonces, no lo quiero contar. Pasó y punto”, lanzó. “Yo lo hubiera querido decir. En su momento lo hubiera hecho. Me molestó y me duele. Me dolió en ese momento, ahora ya no. Punto”, continuó, molesta dirigiéndose a Guido Záffora y al resto de sus compañeros. “Me molesta que nos hagamos los tarados. Yo siempre fui correcta con ella y muy amorosa. Ahora, cuando me clavó el puñal… La realidad es que sentí que me clavó el puñal y sentí que no me lo merecía. Qué querés que te diga”, se sinceró.

Así las cosas,en LAM, fueron a buscar la parte de la historia de Tagliani, quien dijo lo suyo. “Me enteré de esto porque me mandaron capturas. Me sorprende porque desconozco esta situación, desconozco que le hice algo mal. Obviamente, le mandé un mensaje. Me sorprende que no me lo haya dicho a mi, que tiene mi teléfono. Si lo quiere contar al aire, obviamente es válido. Pero no me puedo hacer cargo porque no lo sé. Tengo la mejor con ella. Lo único que puedo decir es que ella ha sido re buena compañera para mi, y hacer una cosa así hablaría muy mal de mi”, comenzó diciendo la comediante.

“Me puse a pensar, porque yo a veces soy de hacer chistes, pero yo nunca me metí con el novio de ella. No sabía que estaban separados, nunca los vi separados”, dijo después, desmintiendo cualquier tipo de rumor de romance con el exnovio de Tauro. “Ni en chiste le escribí a él en privado, porque no amerita la confianza que tenemos”, aclaró.

“Marcela es una mujer fuerte para que algo la lastime. Pero yo no sé qué fue lo que pasó para que dijera eso. Igual no me molestó que lo haya dicho al aire, es súper respetable. Cada uno puede hablar donde le pinte”, agregó Lizy.

“Le escribí a ella, todavía no me respondió. Obviamente, estoy dispuesta a hablar donde sea, pero no sé qué pasó, me sorprendió”, cerró Tagliani. Sin embargo, un rato después, Yanina Latorre abrió una teoría acerca de lo que las habría distanciado. “Si bien no eran íntimas amigas, eran buenas compañeras. Y varias veces coincidieron en distintos lugares con sus parejas de ese momento. Y salían bastante, tenían buena onda, se veían. No eran swingers ni nada por el estilo”, comenzó contando la panelista.



“Después Marcela se separa, viene la muerte de su mamá... Pero Lizy nunca le escribió para mandarle el pésame. Lo que pasó es que el exnovio de Tauro recibió un mensaje de parte de Lizy. Y a mi la persona que me lo contó, dice que Lizy lo trató de ‘gato’ al novio de Tauro. El chico se sintió incómodo y se lo contó a Marcela para no tener ningún problema”, dijo Latorre.

“La propuesta no la tengo, insistí pero no me lo contaron. A partir de ese momento, Marcela quedó enajenada con Lizy. Se volvieron a ver en el casamiento de Franco Lonco. Ahí Marcela la notó rara, con cola de paja. Y ella en ese momento la quería encarar, pero no quiso hacer quilombo en la fiesta. Pero nunca más tuvieron vínculo”, agregó la panelista.



Un rato después, Tauro salió al aire de LAM y aclaró su punto. “No puedo creer la novela que se hizo”, comenzó diciendo la periodista. “Yo nunca dije que me cagaron con Lizy. Y tampoco estoy llorando, tengo un resfrío tremendo. Estoy hecha mierda, pero la verdad es que estoy asombrada. Solamente dije que me dolió como le dolería a cualquiera algo que les pasa con alguien con quien trabajaste por mucho tiempo”, agregó.



“Yo no necesito esto, la verdad es que me salió del alma. Mañana voy a mostrar todos los chats”, dijo.