La polémica cirugía plástica que Rihanna quiere realizarse próximamente

En una reciente entrevista, la cantante y empresaria también se sinceró sobre la maternidad y los cambios de su cuerpo.

Los procedimientos estéticos no son un tabú para Rihanna. En una cándida conversación con la revista Interview, la artista barbadense habló sobre cuál sería la operación “soñada”, aquella que se realizaría si tuviese la oportunidad. A sus 36 años, la cantante y empresaria confesó que le gustaría pasar por el quirófano para hacerse unos arreglos en el busto.

En la entrevista publicada el 9 de abril, Rihanna explicó que está interesada en la mastopexia, un procedimiento para levantar los senos. “Quiero mis pechos pegados a mis hombros, justo donde solían estar. No quiero implantes, solo un lifting”.

La cantautora agregó que no tiene inconveniente con las marcas que podría dejar el procedimiento en su busto. “No habría problema con eso. Pero lo que no quiero hacerme nunca es una abdominoplastia, porque no quiero un ombligo nuevo, y no quiero esa cicatriz”.

Rihanna

“Además me da un poco de miedo el bisturí. Así que si tuviera que escoger (operarme) algo, elegiría mis senos”, comentó.

La fundadora de Fenty Beauty también habló sobre los cambios en su cuerpo cuando estuvo embarazada. “La celulitis del tercer trimestre no es ninguna broma. Simplemente ves estrías que salen de lugares que no conocías, y todo está en tus muslos porque tus piernas están soportando el peso de tu bebé y del útero”.

Rihanna y su pareja, el rapero A$AP Rocky, tienen dos hijos, los cuales nacieron en mayo de 2022 y agosto de 2023. “La maternidad es la mejor parte de mi vida por ahora. Todo lo demás ha sido una sorpresa”, aseguró.

Por otro lado, la música no quedó fuera de la conversación con Mel Ottenberg, editor de la publicación estadounidense. Rihanna no ha lanzado un álbum de estudio desde Anti, en 2016. Asimismo, su sencillo más reciente fue “Lift me up”, canción especial para la banda sonora de la película Black Panther: Wakanda Forever.