El nuevo sistema operativo de Google que promete cambiar los celulares

Todo lo que hay que saber sobre Android 15, la innovación que tiene por delante el gigante tecnológico. Los detalles.

Cada año Google va sumando nuevas versiones de Android totalmente actualizadas para mejorar el uso de los dispositivos móviles. En septiembre del año pasado lanzó Android 14 y desde ese momento ya se comenzó a planificar una novedosa versión, Android 15. Se cree que se lanzará en este 2024 y ya se filtraron varios pequeños detalles al respecto, a la espera de que surjan otros datos a lo largo de los próximos meses. Aunque aún falta mucho por conocerse, los primeros datos son impresionantes y promete ser una de las versiones más completas que benefician a los usuarios de celulares. Con la llegada de la primera Developer Preview de Android 15, Google dio a entender la salida del lanzamiento de la nueva versión. Como se sabe, Android 15 Developer Preview 1 se lanzó el 16 de febrero, como la primera de una sucesión de betas que culminará en el lanzamiento de la versión final. Por lo tanto, dicha versión final de Android 15 se cree que llegará en agosto, septiembre u octubre de 2024. Esto, sería para los móviles Pixel de Google, a otras marcas tardará más en llegar la actualización, si es que llega. Las novedades más impresionantes de Android 15 de Google Aumentará la versión del Kernel de Linux: se aumentará la versión mínima del kernel de Linux a la versión 4.19.

Widgets en la pantalla de bloqueo: Podrían volver de algún modo con Android 15, pues se han encontrado pistas de ello en las betas QPR de Android 14.

Panel de conexión de Bluetooth en los ajustes rápidos: podría volver a Android 15, con el cual se podrá conectar y desconectar a dispositivos directamente desde los ajustes rápidos.

Archivar aplicaciones: salieron a reducir pistas de que el archivado de aplicaciones, del cual hasta ahora se encargaba Google Play, podría formar parte del sistema operativo con Android 15.

Notificaciones que se atenúan: se podrá ir rebajando el sonido de las notificaciones consecuentes de una misma aplicación.

Protección de los códigos OTP: va a impedir que las aplicaciones que tienen acceso a las notificaciones puedan leer los mensajes con códigos de inicio de sesión.

Mejoras de rendimiento. Cambios internos en el WebView del sistema, deberían suponer un menor uso de memoria y acelerar su uso.

Nada de aplicaciones antiguas.

Nuevo diseño para el panel de volumen que incluye un extra de Material You.

Nuevo diseño para los iconos de la barra de estado.

Contraste: Permite elegir entre tres niveles de contraste para que elementos de la interfaz -como los botones- resalten más del resto.

Conectividad satélite: se extiende el soporte para la conectividad vía satélite, con cambios en la interfaz y API para poder enviar SMS/MMS y RCS a través de satélite. Se podrá usar también para enviar mensajes a amigos y no sólo en emergencias.

Mejoras en el NFC: permitirá a las aplicaciones pedir al controlador NFC que se active en modo de "observación" por el cual escucha pero no responde a los lectores de NFC (si el dispositivo lo soporta).

Mejoras en el lector de PDF: Una novedad interesante es que la API encargada de leer archivos PDF incorpora mejoras como la búsqueda de texto, soporte para formularios y copiar y pegar. Además, este componente se podrá actualizar a través de las actualizaciones del sistema de Google Play.

: Una novedad interesante es que la API encargada de leer archivos PDF incorpora mejoras como la búsqueda de texto, soporte para formularios y copiar y pegar. Además, este componente se podrá actualizar a través de las actualizaciones del sistema de Google Play. Compartir audio con varios auriculares: este ajuste nos permitirá compartir el audio del teléfono con varios auriculares conectados.