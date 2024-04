Julieta Poggio lanzó su primer tema musical

A través de Instagram, Julieta Poggio mostró su nueva canción musical y fue comparada con Wanda Nara.

Si hay algo que sabe hacer Wanda Nara es marcar tendencia no sólo a nivel nacional, sino también mundial. Y ahora, a quién parece haber inspirado es a Julieta Poggio. Esto se debe a que la ex participante de Gran Hermano fue comparada con la empresaria en redes sociales debido a que acaba de estrenar su primera canción musical, al igual que lo hizo la mediática con su proyecto musical. Sin embargo, hay que destacar que nada tiene que ver un proyecto con otro. Esto es porque Wanda Nara sacó temas porque así lo decidió, pero la primera canción de Julieta Poggio tiene que ver con "Zoom", su nuevo proyecto infanto-juvenil. En el mismo la ex GH participará junto a su hermana, Lolo, y ahora finalmente ambas pudieron estrenar el videoclip. La canción lleva el nombre de "Huracán" y forma parte de esta serie que ya estrenó sus primeros dos episodios en YouTube al igual que en la página oficial de Telefe, MiTelefe. Aunque, por el momento, nos e podrá ver al aire en el canal de cable, sino que solamente a través de las distintas plataformas ya mencionadas. Aún así, esto marca el regreso de Julieta Poggio como actriz, quien antes de ingresar a la casa de Gran Hermano ya comenzó con una carrera reconocida. Entre las producciones más importantes en las que participó se encuentra "Consentidos", donde interpretó a Olivia.