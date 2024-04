VIDEO: el escalofriante relato de la mujer que denunció a Gonzalo Montiel por abuso sexual

La joven que acusó al futbolista habló en exclusiva con el noticiero de eltrece y brindó detalles de la presunta violación.

Carolina, la joven que denunció al futbolista Gonzalo Montiel por abuso sexual, compartió su testimonio en una entrevista exclusiva con el noticiero de eltrece y detalló los eventos que declaró en la Justicia sobre la noche del 31 de diciembre de 2019 y las primeras horas del 2020. “Mamita, te violaron”, aseguró que le dijo la madre del jugador de la Selección argentina el día después.

“Le mando un mensaje a Gonzalo y le digo que me siento mal y que tengo miedo”

“Llego y estaba Gonzalo, se acerca el auto, lo apaga y, entramos a la casa. Era un patio chico y allí estaba la familia. Se para la mamá de Gonzalo, estaba el papá, tíos y primos y en el fondo había como una reunión, una fiesta con música. Me acuerdo que me prepararon un fernet. En un momento me empiezo a sentir mal, me empiezo a marear y yo decía que no podía ser. Le mando un mensaje a Gonzalo y le digo que me siento mal y que tengo miedo. Le pregunto si me podía llevar a mi casa”, empezó relatando la joven.

Luego, continuó: “Cuando voy al baño, dejo el celu cargando y cuando entro al baño estaba muy descompuesta. Me lavo la cara y cuando salgo lo veo a Gonzalo. Eso fue lo último que vi y pierdo la conciencia. Me despierto en la calle y estaba toda mojada. Escucho gritos y era la hermana que me insultaba, me quería pegar. No sé cómo llegué a mi casa, sí me acuerdo haber subido las escaleras agarrándome”.

“Mamita, te violaron”

“Me despierto a las 8 de la noche de ese día, el 1 de enero, y me empiezo a mirar y tenía hematomas en la pierna y no entendía qué había pasado. Tenía un mensaje de Gonzalo preguntándome si estaba bien y me dice que había estado con alguien. Yo le digo ‘imposible’. Luego me llama la mamá de Gonzalo: ´Hola mamita, soy Marisa. Mamita te violaron, ponete óvulos´. Después de esto empiezo un proceso psicológico”, detalló.

“Te crees lo que te dicen y después con medicación empecé a tener sueños, pesadillas que hablaba con mi psicóloga. Esto es un proceso que vas a empezar a recordar, me decía. Cuando me llevaban del brazo, me acuerdo del olor a humedad en la habitación. Y, sí recuerdo que estaba Montiel arriba mío y dos amigos que se reían en la habitación”.

Cómo está la causa contra Gonzalo Montiel

Los hechos por los que denunciaron a Gonzalo Montiel por abuso sexual fueron el 1 de enero de 2019. Todo habría sucedido en una fiesta que realizó por su cumpleaños. La denunciante aseguró que fue invitada por el ex-River y fue violada. También declaró que recibió amenazas e intimidaciones de parte de familiares y allegados del jugador.

El lateral derecho de la Selección argentina se presentó de manera voluntaria ante la Justicia en junio de 2023 para dar su testimonio. En ese momento se le comunicó que estaba imputado en la causa. También está bajo esa figura un joven llamado Alexis Acosta, amigo de la familia del futbolista.

La causa tiene como carátula “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas” y en la misma investiga la Unidad Funcional Nº3 de Lomas de Zamora.