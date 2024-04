Tras las críticas que recibió por cantar un cover de Cerati, Tiago PZK tomó una drástica decisión

“Fue un crimen” | El cantante se refirió a su interpretación de un clásico, del ex líder de Soda Stereo, en la última edición del Cosquín Rock.

“Yo siempre soy mi primer hater. Antes que cualquiera me critique, yo ya me critiqué 30 veces”, señaló Tiago PZK en su entrevista con el Chino Leunis en ciclo Nada que no sepamos (Luzu TV). En este sentido, el músico de 22 años rememoró su criticada participación en el Cosquín Rock 2024 e hizo honor a sus palabras: “Cometí un crimen cantando Crimen”.

Luego de la repercusión que tuvo su interpretación del conocido tema de Gustavo Cerati, el rapero reconoció los errores de su performance. “Fue complicado porque no ensayé mucho”, comentó en el programa de streaming. Además, no dudó en explicar el papel fundamental que tenía el autotune, el conocido procesador de audio que ayuda a corregir las exactitudes de la voz.

“El autotune se pone en una nota específica, no lo podés poner una nota en un tema que no es en otra. Y, después, cuando hay una canción como ‘Crimen’ de Cerati, que él modulaba mucho, tenés que ponerlo en automático, que toca todas las notas”. Y detalló en concreto lo que ocurrió durante la canción del ex Soda Stereo. “Yo tenía que tocar con la banda, porque si me iba a la pasarela no se podía escuchar nada y ahí me fui, por lo que el autotune no tomó todas las notas porque no escuchaba la voz limpia”. Sin embargo, reconoció que la mayor parte de la culpa era suya: “Pero yo también canté para el culo, pero aprendo de eso”.

El artista reconoció que no le pareció haber dado un mal concierto pese a las críticas que lo volvieron viral. “Cuando me bajé, mi hermano me dijo que me estaban bardeando en Twitter y dije ‘no importa, ya fue”. Pero no pasa nada, a la gente se alimenta de eso, le encanta el morbo, la proyección”, señaló, restándole importancia a la opinión de los internautas.

“Cuando me critico a mí mismo, me enfoco en mejorar. Entonces, cuando vi que canté muy mal y me vi en esa posición, empecé clases de canto. Nunca había hecho, empecé solo y me rompí la voz por no haber aprendido. Me tuve que operar y desde ahí tuve una coach que me enseñó que las cuerdas vocales son un músculo que si no se calientan se rompen”, señaló, completamente sincero, respecto a su habilidad vocal. Incluso reveló que tenía programado un nuevo encuentro con su profesora, lo cual le iba a ayudar a mejor su desempeño ante el micrófono.

La interpretación de Tiago PZK en Cosquín Rock causó revuelo y las críticas llovieron casi en tiempo real, como le había informado su hermano al bajar del escenario. “Crimen es lo que acaba de hacer este muchacho”, “Cerati no se merecía esto”, “No había necesidad”, “Un crimen lo que hizo con la canción”, “Es un sufrimiento”, “Esto dejó de ser rock” y “Ni el autotune lo salva”, fueron algunas de las tantas críticas que se destacaron en la red social X, previamente conocida como Twitter.

Esto llevó a que el artista diera de baja su cuenta personal, a lo cual se refirió que fue por su propio bien. “Hay que dejar a la gente que se quede ahí. Después, los que progresan, progresan, y los que no se quedan ahí”, sentenció el intérprete de 22 años luego de las repercusiones que generó su participación en el icónico festival de música en Córdoba.