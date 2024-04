Natalie Weber fue internada de urgencia

La panelista debió ser hospitalizada durante cinco días y encendió las alarmas entre sus seguidores.

En los últimos días, Natalie Weber alarmó a sus casi 700 mil seguidores de Instagram tras publicar una historia desde una habitación del Hospital Alemán.

“Hola, hola. Volví después de unos días out. Empecé hace 10 días con un cuadro de diverticulitis aguda”, explicó la panelista de Desayuno americano en su cuenta oficial.

La esposa de Mauro Zárate dio más detalles sobre su estado de salud. “La diverticulitis aguda se me complicó con una deshidratación, por ende los riñones me funcionaban mal”, explicó.

En esa línea, aclaró: “Me deshidraté porque no toleraba los antibióticos -son 5 por día-. Vomitaba sin parar, así que me internaron para pasarme antibióticos por vena y nivelarme los valores del riñón”.

“Hoy ya volví a trabajar. Estuve internada cinco días, pero sigo en tratamiento”, cerró.

Natalie Weber