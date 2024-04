Dijo que “prefiere un turro antes que un tincho” y se volvió viral en las redes

Una joven se volvió viral en las últimas horas en las redes sociales al realizar una confesión que dejó sorprendidos a todos los internautas.

“Probé uno y me enamoré”, dijo en su video generando miles de opiniones controversiales. En él, contó que “prefiere a los turros” antes que a un “tincho”. “Son segunderos para todo, no se creen estrellas para nada”, destacó argumentando su postura.

“¿Estamos todos de acuerdo que los turros son mejores que los tinchos?”, preguntó la joven, apenas comenzó el video captando la atención de miles y miles de personas, y agregó: “Un turro te trata como una reina, como si fueras la mujer de él”.

Dicho esto, explicó, punto por punto, por qué para ella los “turros” son superiores a los “tinchos”.“Te acompañan a todos lados, son segunderos para todo, no se creen estrellas, no se agrandan para nada”, destacó fascinada.

Así continuó: “Se clavan una gorrita capucha y ya está”. “A mí no me gustaban los turros hasta que probé uno y me enamoré”, confesó.