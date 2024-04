Revelaron el audio del VAR del penal que reclamó Nacional ante River: ¿cuál fue la explicación?

El árbitro chileno Cristian Garay, luego respaldado por el responsable del video arbitraje, desestimó sancionar pena máxima para el conjunto uruguayo.

River Plate volvió a dar un paso adelante en su intención por adueñarse su zona en la fase de grupo de la Copa Libertadores al hacerse fuerte en el estadio Monumental al vencer por 2-0 a Nacional de Uruguay gracias a los tantos del Diablito Echeverri y Facundo Colidio. Con este resultado, los de Martín Demichelis miran a todos desde arriba con seis unidades tras dos presentaciones.

Sin embargo, una acción promediando la segunda parte quedó en el centro de la escena y generó malestar dentro del público visitante. Desde el Bolso reclamaron un penal luego de que el balón pegara primero en la mano de Paulo Díaz y luego en la de Rodrigo Villagra. Tanto el árbitro Cristian Garay, como el responsable del video arbitraje, Juan Lara, optaron por dar continuidad al juego ya que consideraron que “la mano siempre estuvo en posición natural”.

La Conmebol, una vez finalizado el encuentro, decidió difundir los audios del VAR para aclarar lo acontecido dentro del área del conjunto millonario. “En el minuto 72, en una disputa aérea en el área del equipo blanco y rojo, el balón cae en la mano de un defensor. En ese rebote pega también en la mano de su compañero. En ambos casos se observa que las manos se encuentran en posición natural, no alejadas del cuerpo y no ampliando su volumen. Por lo que no constituye ninguna infracción. El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, analiza con distintos ángulos, velocidades y las consideraciones correctas para la acción, y confirma la decisión original de campo: mano no sancionable. No penal”, explicaron desde el ente encargado de regular al fútbol en la región sudamericana.

“No, es un rebote. Escúchame, es un rebote y le pega en la mano e iba saliendo. De compañero a compañero”, soltó el árbitro chileno Cristian Garay a sus compatriotas que se encontraban controlando todas las acciones del juego. En la mencionada jugada primero pega en el brazo del chileno Paulo Díaz y el rebote da en la mano de su compañero de equipo Rodrigo Villagra.

Cristian Garay, encargado del VAR, tras ver las imágenes añadió: “Me parece la mano de Paulo Díaz en una posición natural. Mano siempre en posición natural. Si bien el balón pega primero en la mano de Paulo Díaz, es posición natural y después pega en la mano del otro jugador de River. La segunda mano también en posición natural. Ambas manos en posición natural”.

Con este resultado, River Plate lidera con puntaje ideal la tabla de posiciones del Grupo H con 6 unidades. Un escalón por debajo, con 3, aparecen Nacional y Libertad de Paraguay, que el martes goleó 3-0 a Deportivo Táchira, elenco que cayó en sus dos presentaciones. Esta zona volverá a tener acción el miércoles 24 de abril, cuando el Bolso viaje a Venezuela y los paraguayos reciban al Millonario.