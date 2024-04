Roberto Ayala pidió otra clase de rivales para los amistosos de la Selección Argentina

El ayudante de campo de Lionel Scaloni aseguró que "no pueden elegir" a los adversarios.

Roberto “Ratón” Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, palpitó lo que será afrontar la Copa América de Estados Unidos 2024, en el que buscarán defender el título, y lamentó que los amistosos preparatorios no se disputaron con “otra clase de rivales”.

"Es muy difícil sostenerse mucho tiempo en un lugar, y más en la Selección argentina. Ya en esta Copa nos van a estar exigiendo. Somos conscientes, lo sabemos y estamos trabajando fuertemente para sostener lo que se ha logrado", expresó Ayala.

“Un grupo que compite en cada partido, que no elige rivales. En la Selección no podes elegirlos, a nosotros nos gustaría jugar contra otros rivales pero en determinado momento no pudimos hacerlo”, resaltó el asistente en diálogo con TyC Sports.

En el mismo sentido añadió: “Eso nos ayudaría a crecer más todavía. No se dieron los partidos que querríamos porque a nosotros nos sirve un montón para lo que viene. Al jugador el roce en esos partidos les da muchísima información”.

Por otra parte, el “Ratón” Ayala hizo hincapié en la última fecha FIFA, en la cual la Selección nacional ganó dos amistosos ante El Salvador y contra Costa Rica.

"Los entrenamientos que tuvimos fueron buenos y el entrenador pudo ver cosas, a chicos que quería ver en entrenamientos y en los partidos. Fue positiva. Hay que buscarle la forma para que esos días sean útiles para lo que viene", dijo.

"Volver a ganar es muy difícil pero es un reto. Ojalá podamos competir como lo venimos haciendo, en la Copa América", sentenció.