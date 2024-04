Yanina apuntó contra contra los "pelotudos del orto" que la llaman "la esposa de Diego Latorre"

La panelista se despachó en contra de quienes hablan de ella como la esposa de Diego Latorre cuando hablan de su trabajo.

Yanina Latorre enfureció este jueves durante su programa de radio al hablar sobre como la nombran en los portales al hacer referencia a su trabajo. La panelista criticó que la traten de "la esposa de Diego Latorre" cuando se refieren a su trabajo como periodista en LAM. "Los que escriben de mi trabajo en LAM. No es que está Diego de vacaciones con su mujer en Miami de vacaciones, que también es machista, ponen la esposa de Diego Latorre dijo, o se peleó con Estefi Berardi", dijo enojada. Latorre le dijo a los portales: "Tengo nombre, YA-NI-NA, pero uso el apellido de casada porque me encanta" y se despachó con un insulto: "no soy la esposa de Diego Latorre, pelotudos del orto. Soy Yanina".