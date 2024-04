Tini abrió su corazón, le dedicó una canción a Cami Homs y habló de Rodri De Paul

Con canciones profundas, a corazón abierto y lejos de lo que venía mostrando hasta ahora, la cantante estenó "Un mechón de pelo", su nuevo álbum.

Después de mucha expectativa y varias especulaciones, este jueves 11 de abril, Tini Stoessel publicó su quinto disco titulado Un mechón de pelo. Con canciones profundas, a corazón abierto y lejos de lo que venía mostrando hasta ahora, en este proyecto la artista refleja las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó en el último año y medio, lo que le dio argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo.

Una vez que salieron los temas, sus seguidores analizaron cada estrofa para encontrar destinatarios y detectar de qué situaciones o sentimientos refiere cada letra. Y una canción llamó particularmente la atención. Se llama “Ni de ti”, y hay suficientes indicios para pensar que la canción está dirigida a Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul. Vale recordar que cuando empezó su relación con el futbolista de la selección, a Stoessel se la señaló como “roba maridos” y de “haber roto una familia” (la del futbolista con su mujer, su hija Francesca y su bebé Bautista que en ese momento tenía meses de vida).

En modo catarsis, Tini afirmó que no rompió ninguna familia, que no consume drogas y que tiene pruebas de todo lo que dice. La referencia es a lo que habría afirmado Homs en un fuerte mensaje de WhatsApp que le mandó a De Paul cuando estalló el escándalo. Incluso en un momento se filtró una conversación entre Rodrigo y Camila donde ella sostiene que Tini tenía una adicción.

Te recomendamos: "Sean más empáticos": la emoción de Tini tras el lanzamiento de su nuevo álbum

“Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, afirma La Triple T en una de las estrofas.

Y continúa haciendo referencia a las versiones acerca de que consume sustancias ilegales: “Lamento pincharles el globo, no me drogo. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad”.