El audio del Profe Córdoba que sacudió La Plata: "Odio a Estudiantes y es mi motivación para dirigir a Gimnasia"

El preparador físico y ex DT del "Pincha" se postuló para el "Lobo". Apuntó contra Bilardo y el bilardismo, y hasta prometió irse a dormir a Estancia Chica.

Tras la salida de Carol Medelón de Gimnasia, y con Estudiantes peleando por ingresar a los cuartos de final de la Copa de la Liga, este viernes se filtró un polémico audio de Daniel “el Profe” Córdoba que sacudió La Plata.

Inesperadamente, y si bien por años fue identificado con el “Pincha”, el preparador físico y entrenador se postuló para dirigir al “Lobo” y lo hizo admitiendo su “odio” al otro equipo plantense.

"Vendí 30 millones de dólares en jugadores y no toqué un peso. No me pagaron a término, lo salvé del descenso, de la quiebra. En 26 años no me llamaron nunca. Cuando volvió Miguel Russo dije: 'no quiero volver más a Estudiantes'. Lo odio con todo mi corazón y es una de las grandes motivaciones que tengo para dirigir Gimnasia", reveló Córdoba en un audio de WhatsApp que se filtró este viernes.

Para justificar que su pasado en el “León” entre 1995 y 1997 sea un impedimento, ejemplificó que “técnicos como Garisto, como Solari, que dirigieron Estudiantes y Gimnasia”.

"Pero no, que el Profe es de Estudiantes. ¿Sabés por qué estoy podrido? Porque el fútbol que yo tengo en la cabeza para primera, para inferiores, para infantiles, no lo tiene nadie en la República Argentina. Ni Scaloni lo tiene en la cabeza”, aseguró Córdoba.

Como si fuera poco, cargó contra glorias “pincharratas” y sentenció: "Esto ni en Estudiantes lo pude hacer. Tenía a todos los hijos de p... de los bilardistas en contra. Y a ese hijo de mil p... de Bilardo en contra. A Russo también. Desagradecidos. Soberbios. No me pagaron nunca a término, lo salve del descenso. En 26 años no me llamaron nunca".

“Soy el único tipo que puede hacer la cosas bien en la República Argentina. El primer mes me quedo viviendo en Estancia Chica”, prometió el “Profe”.