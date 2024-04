La invitó a su casa, le planteó que no se podía quedar porque quería "dormir solo" y generó polémica: "Sos el colmo, flaco"

Una usuaria de X (ex Twitter) compartió la controversial respuesta que le dio un pibe cuando ella le preguntó si podía pasar la noche en su hogar para no quedarse en la calle sola e hizo estallar a las redes sociales.

Una joven causó furor entre sus seguidores al mostrar la insólita respuesta que le dio un chico que la invitó a salir luego de que ella le preguntara si le hacía compañía hasta la mañana porque no tenía como regresar a su casa por la noche.

Muchos usuarios utilizan los medios digitales como TikTok para descargarse sobre situaciones que le ocurren en la cotidianeidad, así como también para compartir sus anécdotas y recomendaciones del día a día, con la intención de causar identificación en la audiencia y encontrar soluciones y otras perspectivas para sus conflictos.

En esta oportunidad, la usuaria de x (ex Twitter) conocida como "ens1996_.", estaba indignada porque un chico le dio una irremontable contestación al preguntarle si le hacía la segunda para que pudiese viajar, por lo que decidió comentar su situación para ver que opinaba la gente al respecto. La publicación se popularizó rápidamente en la red social, haciendo llover una catarata de comentarios.

Todo comenzó cuando el chico le preguntó si iba a viajar hasta donde vivía él para que se vieran, ya que nunca se encontraron y deseaba conocerla. Así, la situación se desvirtuó cuando ella le hizo un pedido lógico y él no lo aceptó. Resulta que como ella vivía lejos y la idea era quedar para la noche, le pidió si podía quedarse en la casa hasta el horario en el que habría el transporte público, a lo que él le contestó con una insólita afirmación.

Luego de que el joven le consultara si se iban a ver el fin de semana en su hogar, ella le respondió: "Mmm podría ser, pero ¿Hay chances de que me banques hasta las cinco de la mañana? Que es cuando salen las combis para volver, se me complica la vuelta si no", esperando que él le hiciera la segunda. En este sentido, la conversación se puso tensa cuando el pibe le preguntó si no se podía volver en tren y ella le dijo que también abrían en la mañana.

Con la intención de evitar a toda costa que ella arruine sus planes, el muchacho le comentó de manera insólita: "me gusta dormir solo la verdad. Si no venite y te vas en Uber. No te va a salir tan caro a esa hora". La chica, al ver que la conversación iría por ese lado, decidió seguírsela para ver hasta dónde llegaba y le explicó que tenía muchos gastos y que no podía derrochar tanta plata en una sola noche. Por su parte, él, que no tenía intenciones de cambiar su postura, seguía sin empatizar con ella y le enviaba más ideas para que no se quedara a dormir.

Ya con pocas esperanzas de que la charla cambiase de rumbo, la internauta le mandó: “Si te jode que me quede hasta las cinco con vos, tirame el lance de pagar a medias el Uber, porque encima tengo que ir hasta allá, ni estamos poniendo un punto medio" y añadió que no le estaba pidiendo que le pague el remis solo que sea a medias o que la espere hasta que pudiese viajar.

Finalmente, el chico terminó dándole la razón y manifestando que solo deseaba verla, pero ella ya estaba segura de que no era una obligación quedarse a dormir ni verse y le contestó: "sisisisi, se nota, rajá". Al ver que ya se había bajando del plan, el pibe decidió contarle la indignante razón por la que no le permitía quedarse: "Pasa que si te quedas y te tengo que abrir a las cinco me vas a despertar y soy de dormir fuerte", a lo que ella concluyó: "Mirá si te decía, aunque sea me acompañas a tomar el bondi a esa hora jajajaja sos el colmo flaco".

La joven compartió las imágenes de las conversaciones en X, acompañadas de una lista de pensamientos que le dejó el intercambio:

Así, el posteo se popularizó rápidamente entre los usuarios, alcanzando los 12 millones de visualizaciones y alrededor de los 73 mil "me gustas". Los seguidores, por su parte, no tardaron en aparecer en los comentarios para dejar sus opiniones. “El muchacho tiene novia y llega temprano a desayunar", "amiga tenés mucha paciencia para explicarle, te banco igual jajaja lo leí y me dio bronca a mí", "huí de ahí amiga", fueron algunos de los mensajes que le dejaron.