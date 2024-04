Old Lions sumó otra victoria y mete presión en la Liga del Norte Grande

Los Viejos Leones se impusieron por 23-6 sobre Tigres. En tanto, Lawn Tennis superó a Santiago Rugby por 52-17.

Se jugó la 5ª fecha de la Liga del Norte Grande de rugby con la presencia de equipos de Santiago del Estero y Salta.

Old Lions superó por 23 a 6 (con punto bonus) a Tigres de Salta en un encuentro disputado bajo una persistente llovizna.

Los tríes del local fueron anotados por Faustino Ledesma, Pablo Samalea y Matías Roldán. Además hubo dos penales y una conversión de Juan Villalba.

Por su parte, en el choque de santiagueños, Lawn Tennis se impuso sobre Santiago Rugby por 52-17 en un intenso encuentro disputado en el Parque Aguirre.

Además, Jockey se afirmó como líder al vencer por 33-12 sobre Gimnasia y Tiro. Mientras que en el otro duelo de salteños, Universitario aplastó por 59-5 a Tiro Federal.

Resultados

Santiago Lawn Tennis 52 - 17 Santiago Rugby

Old Lions 23 - 6 Tigre RC

Gimnasia y Tiro 12 - 33 Jockey Club

Universitario 59 - 5 Tiro Federal

Posiciones

1º) Jockey Club 22 puntos

2º) Old Lions 20

3º) Universitario 19

4º) Tigres RC 14

5º) Santiago Lawn Tennis 12

6º) Gimnasia y Tiro 9

7º) Tiro Federal 1

8º) Santiago Rugby 0

Próxima fecha:

Old Lions vs. Universitario

Santiago Lawn Tennis vs. Gimnasia y Tiro

Tiro Federal vs. Santiago Rugby

Jockey Club vs. Tigres RC