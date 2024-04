Guillermo Francos habló sobre la separación de Milei y Fátima Florez: “Ella le servía de contención afectiva”

El ministro de Interior reveló que la noticia “lo tomó por sorpresa”, aunque reconoció que “era un tema que estaba latente”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló sobre la separación del presidente Javier Milei de la comediante Fátima Flórez, que el mandatario anunció el viernes en sus redes sociales.

“Me tomó por sorpresa la separación de Javier Milei. No sabía que esto iba a pasar, pero era un tema que estaba latente”, reveló el funcionario, que dijo que habla mucho con el Presidente. “Me da pena porque ella le servía mucho a Javier de contención afectiva”, agregó sobre Flórez, a la que calificó como “una persona divina” y “una actriz muy talentosa con una actividad muy intensa”.

Francos aseguró que Milei “le tiene un enorme cariño y afecto a Fátima, y viceversa”. “Pero las tareas que tienen ambos, como lo expresaron en el comunicado, los limitan en la posibilidad de su relación. Son las cosas de la vida y de las relaciones de pareja que a veces uno entiende que tiene que cortar la relación”, sostuvo.