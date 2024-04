Qué necesita River para clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga

El Millonario está casi adentro de los playoffs, aunque una combinación de resultados podría dejarlo afuera.

La Copa de la Liga va entrando en zona de definición, y cuando queda una jornada por disputarse, todavía no están confirmados los clasificados de cada Grupo y mucho menos los cruces, por lo que River es uno de los equipos con chances de avanzar de fase.

En el Grupo A, son seis los equipos que llegan con posibilidades de clasificar a los cuartos de final: Argentinos Juniors, Barracas Central, River, Talleres, Independiente y Vélez.

Qué necesita River para clasificar a los cuartos de final

A River le alcanza con empatar en la última fecha ante Instituto para avanzar a los cuartos de final del certamen. Ganando, incluso, podría terminar en el primer puesto si es Argentinos y Barracas igualan entre sí.

Incluso perdiendo, el “Millonario” podría meterse en playoffs, aunque ahí dependería de otros resultados: solo quedaría afuera si entre Independiente y Talleres hay un ganador, y si también gana Vélez.

Cómo se juega la última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga

Argentinos vs Barracas Central

Independiente vs Talleres

Instituto vs River

Independiente Rivadavia vs Vélez