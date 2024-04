La reacción de la política argentina al ataque de Irán a Israel

Políticos argentinos dieron su opinión a través de las redes sociales en relación al conflicto entre Irán e Israel.

La política argentina no tardó en reaccionar tras el ataque del sábado realizado por Irán hacia Israel. Javier Milei canceló su viaje a Europa y emprendió el regreso para reunirse con el comité de crisis que convocó debido al conflicto. Uno de los mensajes llegó desde el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, que manifestó: "Condeno enfáticamente el brutal ataque perpetrado por Irán contra el Estado de Israel, que atenta contra la paz, la democracia y la libertad. Toda mi solidaridad y apoyo para el pueblo israelí. La guerra, el terrorismo y la violencia nunca son el camino". El Presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda Cámara de Diputados de la Nación, José Luis Espert, también diputado del bloque de Milei, se manifestó a favor de Israel en las redes sociales: ''El pueblo de Israel, eternamente perseguido, otra vez víctima de la violencia. Ahora los terroristas de Irán'', escribió. Y sentenció: ''Acá no puede haber medias tintas. Es a favor de Israel, la paz, la defensa de la libertad, de Occidente, contra los asesinos y los terroristas''. Elisa Lilita Carrió también manifestó su apoyo a la comunidad judía en Argentina: ''Hoy más que nunca Irán es un estado terrorista. Es preciso proteger a la comunidad judía en la argentina. Agentes iraníes nos rodean y circulan, con impunidad, por Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Lo sabía Nisman y lo sabemos todos'', apuntó la abogada. Además, Margarita Stolbizer se sumó a las reacciones, pero sin tomar ninguna posición. La diputada nacional pidió por una coparticipación de Argentina con los países del Mercosur, con el objetivo de que haya paz. ''La humanidad otra vez frente a este escenario internacional tan frágil y violento. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debería actual con urgencia para intentar frenar esta nueva locura. Repudiamos la violencia. No puede haber posicionamientos individuales. Argentina debe coparticipar con los países del Mercosur en una actitud común siempre del lado de la paz'', detalló.