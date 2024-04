Gremialista contra Luis Caputo por homologación de paritarias: "Necesitamos que haya libertad de negociación"

El secretario general del sindicato de Aceiteros apuntó contra el ministro Luis Caputo ante la falta de homologación de las paritarias.

La homologación de paritarias, que implica el aval de la Secretaría de Trabajo para que se oficialicen los acuerdos entre las cámaras empresariales y el sector sindical, abre un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno y el gremialismo nacional. Esta vez, el referente de Aceiteros criticó al ministro de Economía Luis Caputo, quien se refirió a topes de incrementos salariales. "No es apropiado no homologar los convenios. Si hay libertad para todo, nosotros necesitamos que haya también libertad de negociación", señaló en una entrevista radial Daniel Yofra, secretario general de la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso. El sector aceitero firmó para este mes un acuerdo paritario de aumento del 25% para llevar el sueldo básico a $1.240.202. Ante la falta de novedades con respecto a la homologación paritaria, el gremio tendrá dos jornadas de plenario -martes 16 y miércoles 17 de abril- para definir medidas de acción. Posteriormente, Yofra explicó: "El salario que fijamos es para todas las personas que trabajan en el sector, desde el barre hasta el que opera maquinarias. Es para quienes trabajan en una agroexportadora o para el que está en una empresa que envasa aceite comestible. Todos cobran lo mismo. El salario lo fijamos según las necesidades que tienen los trabajadores". Consultado en una entrevista televisiva en TN sobre el reclamo de homologación a Camioneros, Luis Caputo aseguró que "no lo vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria. Las paritarias son libres pero vos después, como regulador con la Secretaría de Trabajo, tenés que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?". Posteriormente, el periodista le señaló que "el Estado no se debería meter". "El Estado no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologar las paritarias. Si está establecido eso, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar", respondió el ministro, que indicó que el flamante secretario de Trabajo, Julio Cordero, "lo va a homologar si le parece razonable". "Es parte de todo con el equilibrio general. Todo esto está atado, sino entrás en una carrera nominal en donde yo te convalidó cualquier cosa y vos convalidás cualquier precio. Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido", concluyó Luis Caputo. Esta semana, fuentes de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, señalaron a este medio que "nadie le va a sacar un dictamen a Cordero bajo presión". "Para Moyano la homologación es un hecho automático, pero la realidad es que el Estado debe velar por todas las partes", argumentaron.