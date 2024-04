El padre de Camila Homs habló de la canción en la que Tini Stoessel destroza a su hija

"Para mí es algo más comercial que algo que le quiera decir a Camila", sostuvo el padre de la ex mujer de Rodrigo De Paul.

En uno de los temas de su nuevo álbum, Tini Stoessel apuntó contra la exmujer del futbolista. El padre de la modelo se refirió a la nueva canción y sostuvo que él cree que la artista no tiene nada contra su hija. Le parece que el asunto es simplemente una cuestión comercial. El tema al que se refieren se llama “Ni de ti”, y hay suficientes indicios para pensar que la canción está dirigida a Camila Homs, la ex de Rodrigo De Paul. Vale recordar que cuando empezó su relación con el futbolista de la selección, a Stoessel se la señaló como “roba maridos” y de “haber roto una familia”(la del futbolista con su mujer, su hija Francesca y su bebé Bautista que en ese momento tenía meses de vida). “Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, afirma La Triple T en una de las estrofas. Y continúa haciendo referencia a las versiones acerca de que consume sustancias ilegales: “Lamento pincharles el globo, no me drogo. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad”.