Isabel Macedo habló de los desagradables mensajes que recibió sobre su hija: “Decían que era muy gorda”

La actriz se refirió en el ciclo de Mirtha Legrand a la polémica cuando en las redes se metieron con su beba de 7 meses.

En enero del año pasado Isabel Macedo tuvo que salir a hablar por una triste polémica que había surgido en las redes. La actriz había compartido fotos de Julia, su hija menor, que dispararon comentarios sobre el peso de la nena, que en ese momento tenía 7 meses. Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, reflexionó sobre lo ocurrido.

“Fue algo desagradable. Yo subí una foto de mi beba de siete meses y pusieron como que era muy gorda”, recordó, cuando la conductora indagó sobre el episodio. “Hoy tiene un año y diez meses. Eso habla de las redes. La verdad es que acortan las distancias, así como nos pasa con amigos que viven lejos y todo. Vos ponés una foto y tus amigos pueden ver el crecimiento de tus hijos y de tu familia”, comentó.

“También viene con la libertad y liviandad con que la gente dice cosas. Obviamente yo no me sentí mal porque, primero que estoy muy ‘meditada’. Medito mucho hace muchos años”, señaló la actriz, que es mamá de Belita y Julia junto a Juan Manuel Urtubey, en días que está promocionando Margarita, la serie de Max que se presentó como una continuación de Floricienta.

“Siento que estamos acá una sola vez y tenemos que ser lo más amorosos y buenos posibles. Si no hay nada lindo para decir, es mejor no decir nada”, lanzó. “Pero vos eras brava y tenías un carácter”, le dijo la diva. “Tengo mucho carácter y tengo temperamento. Antes de tanta meditación decía cualquier cosa, lo que pensaba. Ahora, gracias a Dios, pienso antes de decirlo”, se sinceró.

“La gente estaba indignada, pero lo cierto es que yo estoy muy tranquila con la maternidad y la manera en que crio a mis hijas. Las crio desde el amor y desde un lugar en el que ellas no solo vean lo que perciben sus ojos cuando tienen a alguien enfrente. La gente no es cómo se viste ni cómo se peina. La gente es su alma”, concluyó.

En aquel momento la actriz había recurrido a su Instagram para hacer un profundo descargo y llamar a la reflexión por todo lo que había ocurrido por las fotos de su beba, Julia, en la playa de la mano de su papá. Los comentarios ibas desde “me encantan esos michelines que tiene de piernitas” hasta algunos lamentables del tipo “me parece que tiene que adelgazar” y “no la dejen engordar más”.

Isabel salió al cruce, en un contundemnte posteo que acompañó con una foto de ella y su hija en malla. “Yo te amo. Para mí, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo MEJOR, lleno de gente buena, ¿dale?”, escribió.

“Porque la verdad es que para mí NUNCA el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar. ¡GRACIAS por todos los mensajes lindos!”.

Incluso Isabel apareció junto a su marido en Telenoche donde se refirió a la presión que existe sobre los cuerpos que incluso se lo expresa sobre las infancias. “Contestar mal genera más bronca y más odio, algo de lo que ya tenemos y conocemos bastante”, expresó, desde un móvil con el noticiero de eltrece.

“Si bien tengo un pensamiento formado sobre la gente que opina de esa manera y siente la libertad de poder decirlo, pero también elijo transformarlo”, aseveró, para referirse a la salud de su hija y la violencia de las redes sociales.

“Eso es porque sabemos que nuestra hija está súper cuidada, es un bebé que tiene 7 meses y come apenas unas cosas. No es que puede comer de todo. Es una gorda divina, no es que le estamos haciendo un daño ni nada a propósito o adrede”, aseguró.

“Fue raro, pero habla de cómo estamos todos. Hay tantas chicas y adolescentes en la pre-adolescencia sufriendo tanto por temas de alimentación y siento que la gente tiene que ser más cuidadosa”, reflexionó.

“Elijo ser una persona responsable y elijo responder con amor y no con rabia y con enojo que, obviamente, la puedo tener. No es que no me salga. Si quisiera me saldría decir cosas horribles, pero no quiero. Quiero creer en que se puede vivir en un mundo mejor”, dijo en aquel momento sobre la triste polémica.