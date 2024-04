Cinthia Fernández destrozó a Rodrigo De Paul tras el mensaje de apoyo a Tini Stoessel

La mediática, no dudó en criticar al futbolista tras el mensaje en el que habló de su ex, de su familia y de sus hijos

Rodrigo De Paul se manifestó a favor de Tini Stoessel tras el lanzamiento de “Un Mechón de Pelo”, su nuevo álbum en el que le habla directamente a quienes la juzgaron por su relación con el futbolista y la acusaron de “rompehogares”.

Luego de que el jugador del Atlético Madrid apoyara a Tini Stoessel, fue nada más y nada menos que Cinthia Fernández quien apuntó en su contra y lo liquidó públicamente cuestionando su rol de padre.

A través de su cuenta oficial de “X” (ex Twitter), la artista sentenció: “De Paul más cagon no puede ser no? El único que no priorizó a sus hijos fue él”. De esa forma lo acusó directamente de no cuidar a los niños tras la ruptura con Camila Homs.



Como si eso fuera poco, Cinthia Fernández agregó: “¿Es necesario lo que hace? Más cholulo y poco huevo no hay”. Por supuesto que sus seguidores no tardaron en reaccionar y muchos estuvieron de acuerdo con que el único responsable de todo lo que pasó fue De Paul y no Tini Stoessel o Camila Homs.