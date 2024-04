Sin compromisos de ningún tipo: cómo es la "agamia", el nuevo tipo de relación amorosa

Se trata de personas independientes que deciden vivir solas y no se comprometen con nadie a largo plazo, pero sin privarse de experimentar el amor o el sexo.

Las relaciones afectivas no paran de cambiar y en la actualidad parecería ser que no todo el mundo desea una pareja para toda la vida, con la que casarse, tener hijos y junto a la que envejecer para ver crecer a los nietos y comprarse una casa en la playa. Pero ya no se habla sólo de la soltería como un periodo transitorio entre una pareja y otra, sino como una forma de vida.

Al igual que las relaciones ya no tienen por qué estar formadas sólo por dos personas y la fidelidad pasó para muchos a un segundo plano con las relaciones abiertas, ya no todo el mundo desea tener pareja y ahí es donde surge la agamia como una nueva forma de entender las relaciones, un modelo que se extiende ya por Europa.

La agamia es la elección consciente de no establecer vínculos matrimoniales o de pareja a largo plazo. El término deriva del griego, donde -«a» significa no o sin, y «gamos» se traduce como unión íntima o matrimonio. El vínculo encarna la decisión de muchos individuos de vivir sin buscar o desear la compañía romántica de otra persona.