Ivana Icardi incursionó en la música y compartió un video cantando

La hermana de Mauro está feliz con su nuevo proyecto y subió algunos covers a sus redes. "Estoy inspiradísima".

Ivana Icardi se hizo conocida en la Argentina por ser 'la hermana rebelde' de Mauro Icardi que entró a GH 2016 y reveló un montón de internas familiares que hasta ese momento, nadie conocida. El vínculo con su hermano y su cuñada nunca fue bueno aunque con los años, ella intentó bajar el tono de sus declaraciones. De hecho, ella fue mamá de una niña a la que Mauro y Wanda aún no conocen pero que según dijo, le encantaría que lo hagan.

Lo cierto es que ahora, Ivana contó hace poco que se quiere lanzar como cantante y empezó a mostrar en sus redes, un poquito de su talento. Además, dijo que ya está trabajando en su propia música y que espera poder presentarla ante todos. "He podido empezar a grabar una canción que he compuesto y que me gustaría poder enseñarles pronto. Todavía me queda mucho camino, esto solo acaba de empezar y no puedo sentirme más plena de estar embarcada en este sueño", dijo emocionada.

"Me siento súper inspirada y feliz, porque ayer tuve la oportunidad de estar en un estudio por primera vez", sumó antes de comentar que en esta nueva etapa, busca por sobre todas las cosas la satisfacción personal y que por eso, su prioridad es disfrutar.

