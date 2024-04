Imparable: la revista Time posicionó a Dua Lipa entre las 100 personas más influyentes del mundo

“Cuando la gente piensa en Kosovo, no quiero que piensen: ‘Oh, Kosovo devastado por la guerra’. Es mucho más que eso", expresó la cantante al recordar sus orígenes en la entrevista.

Este 2024, la revista Time cumple 100 años de historia, y para conmemorarlo, ha decidido presentar en su portada a las 100 personalidades más influyentes del planeta. La primera de ellas es Dua Lipa, la cantautora británica que ha cosechado un montón de éxitos en la industria musical y que, además, poco a poco se hace un espacio en el cine.

Para acompañar esta histórica portada, donde Lipa mira fijamente a la cámara con una especie de líquido transparente cruzándose entre el lente y sus ojos, la multifacética artista brindo una entrevista donde reflexionó sobre las decisiones que la llevaron tan lejos y las aspiraciones que tiene para el futuro.

Uno de los aspectos que destacaron en la entrevista fue su deseo de seguir actuando, pues su debut en la cinta Barbie, donde hizo un breve cameo, supuso una experiencia muy interesante.

“Me encantó estar en el set. Me encanta la idea de encarnar a un personaje diferente y tener un encargo. También me encanta cuando voy a una sesión de fotos y puedo cambiar completamente de look. Me da como una personalidad diferente”, aseguró Dua Lipa.

Dua Lipa también habló de sus orígenes en la república de Kosovo, un país que se encuentra en un conflicto con la Unión Europea por la exigencia de visa a sus habitantes. Esta situación preocupa sobremanera a Dua Lipa, quien considera que los jóvenes kosovitas tienen sueños y aspiraciones que la imposibilidad de viajar no deja que los alcancen.

“La población de Kosovo, donde más del 50% tiene menos de 25 años, es una de las más jóvenes de Europa”, continúa Lipa. “La oportunidad de poder viajar libremente es realmente importante. Todos estos chicos tienen grandes sueños y esperanzas y quieren poder moverse, viajar y explorar. Quieren evolucionar y crecer, y esperan que quizá se les escuche y se les vea de otra manera. Ahora que sus pasaportes significan algo, me siento muy bien”.

Lipa, además, asegura que busca que el mundo tenga una perspectiva mucho más amplia de Kosovo, con eventos que realiza en compañía de su padre.

“Cuando la gente piensa en Kosovo, no quiero que piensen: ‘Oh, Kosovo devastado por la guerra’. Es mucho más que eso. Hacemos un festival en Pristina, mi padre y yo, para que gente de todo el mundo venga a ver lo diferente que es de lo que esperan, ya sean artistas de todo el mundo o aficionados que vienen a ver a artistas que les encantan de países vecinos. Sé que cuando vivía en Kosovo, ninguno de mis artistas favoritos venía allí. Mi mayor sueño es poder llevar eso a los niños de allí”.

Pero además del amor que generó por el set de grabación y sus deseos de un mejor futuro para sus compatriotas en Kosovo, Dua Lipa tiene una meta hoy en día: terminar su tercer álbum de estudio.

Durante su conversación con Time, Dua Lipa confesó que ya desde su primer disco soñaba con trabajar con Kevin Parker en un futuro. Sus colaboradores le dijeron que se tomara todo con calma, quizá como una forma de decirle que colaborar con la mente maestra detrás de Tame Impala era un sueño que incluso para Dua Lipa era lejano.

Siete años después de su debut, Dua Lipa ya prepara el lanzamiento de Radical Optimism, un disco donde cada una de las 11 canciones que lo componen fueron producidas por Kevin Parker, además de contar con la colaboración de artistas como Caroline Ailin, Danny L Harle y Tobias Jesso Jr.

El disco estará disponible en plataformas a partir del próximo 3 de mayo, y al respecto, Dua Lipa asegura que tanto ella como su música está muy lejos de lo que hizo cuando empezó.

“El disco en su conjunto es más maduro. Definitivamente, no soy la misma persona que cuando escribí mi primer álbum. He evolucionado y he aprendido tanto... tomándomelo como viene, sin ver nada como malo o algo como un revés. Eso implica crecer mucho y comprenderme a mí misma, saber lo que valgo, ya sea en los negocios, en el amor o en la amistad”.

Dua Lipa terminó su entrevista reiterando que ya no es la misma persona que hizo su debut en la industria en 2017, lo cual lo ve como algo positivo, pues nunca se ha sentido tan cómoda en su piel.

“Soy una persona diferente, así que, por supuesto, este disco va a ser diferente. Tengo pensamientos, deseos, necesidades y perspectivas diferentes. He dado un giro de 180 grados... Me siento más segura de mí misma en este momento de mi vida”.