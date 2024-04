Celos y temores extremos: los detalles de la separación de Milei y Fátima Flórez

El viernes por la noche, Milei confirmó su separación a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Tras la separación entre el presidente Javier Milei y la actriz Fátima Flórez, la periodista de espectáculos Mariana Calabró dio este lunes algunos detalles de lo que podría haber generado la ruptura. El viernes por la noche, Milei confirmó su separación a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde explicó: "La distancia nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos". Sin embargo, este lunes la periodista Mariana Calabró dio algunos detalles de la separación entre el jefe de Estado y la imitadora. "Fatima viene de una pareja tradicional, consolidada de 20 años y Milei no cree en el matrimonio", explicó Calabró. "No quiere tener hijos y tiene un concepto más liberal libertario de las parejas", agregó. Asimismo, la periodista detalló la incidencia de los celos en la ruptura: "Milei no es una persona celosa, mientras que a Fátima estas distancias le podrían generar cierta incertidumbre". Además, aseguró que Fátima "estaba un poco celosa de Georgia Meloni". A su vez, relató un episodio, que si bien afirma que no fue incidente en la terminación del vínculo, forma parte de los últimos tiempos de la pareja. "El 14 de febrero Fátima ingresó a Olivos, y cuando entró en la habitación Milei se asustó porque pensó que era un grupo comando".