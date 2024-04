Antes de su ascenso a la fama, Sydney Sweeney trabajó con un actor que la puso "muy nerviosa"

Antes de su aclamado trabajo en la serie Euphoria y sus posteriores películas, Sydney Sweeney tuvo una experiencia memorable con un actor que la dejó muy nerviosa.

Parece que la carrera de Sydney Sweeney está en ascenso, ya que ha protagonizado una serie de películas y programas de televisión muy comentados en los últimos años. Su primer papel destacado se produjo en 2019 cuando apareció en Euphoria, una de las series para adolescentes más controvertidas del siglo XXI que contó con las actuaciones de Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi y Angus Cloud.

Al interpretar a Cassie Howard, Sweeney fue aclamada por su compleja interpretación de una estudiante con serios problemas de abandono, lo que la llevó a actuar de maneras a menudo cuestionables y cargadas de emociones. Algunos de los momentos más inolvidables de la serie pertenecen a Cassie, ya sea la provocativa escena del carrusel o vomitando en un jacuzzi.

La ames o la odies, Euphoria es una de las series más populares de HBO, pero no es la única que ha protagonizado Sweeney. También apareció en la adaptación de Sharp Objects de Gillian Flynn y en la comedia negra White Lotus. Si bien estableció su talento a través de muchos papeles destacados en televisión, el año pasado Sweeney asumió más papeles cinematográficos, incluyendo Reality, Con todos menos contigo e Inmaculada.

Sin embargo, antes de conseguir estos roles importantes, apareció en varios papeles secundarios o pequeños, siendo el más destacado Había una vez... en Hollywood de Quentin Tarantino. El también director de Pulp Fiction y Kill Bill la eligió como Dianne Lake, también conocida como Snake, la más joven de la familia Manson. Con solo 14 años, Lake se unió a la secta y rápidamente se aprovecharon de ella, aunque no cometió ninguno de los asesinatos que hicieron tan infame a la Familia.

Sydney Sweeney: Más que una admiradora, una colega de Leonardo DiCaprio

Sweeney sólo apareció en unas pocas escenas, pero aun así pudo conocer a uno de los actores principales de la película: Leonardo DiCaprio. Como una de las estrellas más importantes de Hollywood, habiendo aparecido en innumerables películas aclamadas desde que era joven como Titanic, Sweeney naturalmente tenía miedo de conocerlo y se recuerda a sí misma como “un manojo de nervios”.

Hablando con Chicks in the Office, la actriz de The Voyeurs y Madame Web reveló: “Me estaba asustando porque me sentía muy estúpida. Porque en tantas entrevistas dije: 'Amo a Leonardo DiCaprio'. Y después pensé: 'Oh, espero que él nunca haya visto nada de lo que he dicho'”. Sweeney quería que DiCaprio la viera como una actriz respetable, como su colega, y no como una superfan de su trabajo, admitiendo que le “avergonzaba” conocerlo en caso de que él de alguna manera supiera cuánto lo admiraba.