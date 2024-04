El abogado Roberto Castillo renunció a la defensa de Flor Moyano en la causa contra Juan Martino

El abogado explicó por qué dio un paso al costado en la representación de la modelo que inició una denuncia de abuso sexual contra el actor en El Hotel de los Famosos 2.

Hace un año El Hotel de los Famosos 2 quedó envuelto en una polémica luego de una de sus participantes Flor Moyano iniciara acciones legales contra Juan Martino, otro de los concursante. La modelo lo acusó de abuso sexual con acceso carnal. En ese sentido, en las últimas horas el tema volvió a ser noticia porque el abogado de la también influencer, el doctor Roberto Castillo, decidió dar un paso al costado en una semana crucial para el proceso y renunció a su representación.

Fue al aire de Intrusos, donde reveló punto por punto por qué tomó esta decisión: “Es un tanto incómoda la entrevista, entre el secreto profesional que me alcanza a Florencia y a mí, y entre ustedes que tienen que informarle a la sociedad porque fue una causa pública, yo lo que vengo es a tratar de comentarles lo que puedo. Cerramos el vínculo esta mañana, ella me avisó que consiguió otro abogado”, comenzó diciendo el profesional.

“Lo que sostiene el vínculo entre un abogado y su cliente es la confianza. No me puedo entrometer en creerle o no. El motivo, y lo puse en el escrito, es pérdida de confianza de ambas partes por cuestiones ajenas al proceso. La relación cliente-profesional”, siguió el letrado.

Por su parte, Castillo explicó que fue él quien tomó la decisión en primer lugar: “La manifestación surge de mi parte hacia ella, le fundamento mi decisión. Dimos tiempo a que ella busque otra representación y ahí yo me desvinculo”.

Roberto Castillo

Sorprendida por las declaraciones del abogado, la conductora del ciclo de América le preguntó por los videos que Juan Martino presentó en su defensa y él firme en su postura contestó: “Espero me entiendan, yo no voy a ser el abogado que hable mal de Florencia. Entregué todo lo que pude al proceso, la acompañé de la mejor manera. Por una cuestión de confianza, la notifico y le doy los fundamentos que necesita”.

Por último, Roberto informó que el nuevo abogado de Flor Moyano es Rodrigo Tripolone. “Es una chica que está transitando un proceso absolutamente traumático y no voy a ser yo quien agudice el dolor que tiene cualquier persona que está denunciando un hecho como este... confío en la prueba. La prueba de Florencia es una pericia psiquiátrica que dice que ella tiene indicios de haber sufrido un abuso sexual”.

Por su parte, en Entrometidos, ciclo que se emite por la pantalla de Net TV, también abordaron el tema y allí la panelista y abogada Eugenia Schlatter hizo un fuerte análisis de la situación. “No me quisieron dar mayores detalles sobre el motivo, pero los abogados sabemos que cuando un letrado deja de representar a un cliente, generalmente es por falta de confianza”, sostIvo.



Y sumó: “No quiero poner en la boca del doctor palabras que él no dijo, pero eso es generalmente lo que hacemos los abogados cuando no confiamos en la palabra de nuestros clientes”, cerró.



Por su parte, Débora D´Amato también presente en el debate recordó: “Flor Moyano fue a A la tarde con el doctor Castillo y llevó a una psicóloga de partes, y luego de eso se pudo demostrar que esa profesional no tenía ni el título”. A lo que Carlos Monti, conductor del ciclo, sumó: “Esta persona que se habría presentado como psicóloga no sería tal, y esto está presentado en el expediente también”.



“Hablé con el abogado que defiende a Juan Martino y me dijo que él está muy tranquilo. Yo les dije que esta semana iba a ser crucial porque tienen que testificar varias personas como Rocío Marengo, que tendría que estar regresando de Miami”, concluyó el conductor sobre el testimonio de otra concursante del reality.