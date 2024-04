La amante de Jorge Rojas rompió el silencio: “Esto es una cadena de infidelidades”

Después de varios posteos en las redes sociales, Barbie Muriel dio detalles de la relación que mantuvo con el músico durante varios años.

Barbie Muriel, la amante de Jorge Rojas, cantante de Los Nocheros, rompió el silencio al aire de Socios del espectáculo. En diálogo con el ciclo televisivo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la joven explicó por qué decidió hablar: “Estoy sanando mi corazón. Perdí un bebé y no había podido curar esa herida. He estado en muchas terapias de autoconocimiento para sanar el corazón y el alma, y esto es parte del proceso”.

“Tenía una mochila muy grande. Si bien mi entorno lo sabía, no podía expresarme libremente por algunos acuerdos de confidencialidad con Jorge”, sumó. Sobre el tipo de relación que tenía con el músico, con quien habría estado desde hace más de 20 años, explicó: “Entre nosotros estaba todo superclaro, pero hacia la audiencia no pudimos plasmarlo de esa forma, porque el vivía en otro formato con otras estructuras”.

En cuanto a la pareja actual del cantante, comentó: “Esto es una cadena de infidelidades. Jorge tiene 6 hijos de 5 mamás diferentes”. Cuando le preguntaron a la modelo por qué había terminado el vínculo, ella fue contundente: “Yo no lo elegí él. Esta relación estaba planteada de una manera que nos servía a los dos. Yo tengo una carrera profesional, vivo en Estados Unidos. Yo no estoy en el formato de lavar los platos y la ropa”.

Claramente angustiada por la pérdida de un embarazo, Barbie detalló que quiso dar su versión de la historia como parte de la sanación: “En este proceso que vengo trabajando para poder dejar de recordar al bebé desde el dolor y empezar a hacerlo desde al amor, necesitaba el reconocimiento, darle entidad a ese alma. Es importante esto. Hablando con la psicóloga, con mi maestra de reiki, me dijeron que necesitaba darle lugar al ama, porque yo no podía ni decir el nombre del bebé. Esto lo hablé en la semana con ellos”

Según reveló, la necesidad de hacer pública esta pérdida fue un hecho que Jorge quería evitar y lo que habría desencadenado la separación definitiva. “No tengo una fachada, porque yo soy libre y estoy bien. Esta historia es mía también y estoy sanando mi corazón. Me puse en primer lugar por primera vez en 20 años”, disparó.

Por último, comentó que no está hablando con el artista, aunque aseguró que la separación se había dado en buenos términos: “Después del viernes no hemos tenido contacto. Con él está todo bien. Nunca discutimos ni nos peleamos, todo siempre fue en el marco del diálogo”. “Él ahora está en Perú celebrando el cumpleaños de Valeria. Si hubiera un desacuerdo con algo, no estarían ahí, pero todo sigue igual y la familia sigue igual”, concluyó.