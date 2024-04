Tras la presión del Gobierno, Camioneros reformuló y cerró a la baja su paritaria

La postura del Gobierno de no homologar paritarias que estén por encima de la inflación modificó la postura del sindicato de Camioneros.

La disputa por la homologación de paritarias alcanza un nuevo capítulo. Después de que el ministro Luis Caputo había anunciado que no aprobaría el acuerdo arreglado por Camioneros, que contemplaba un incremento del 25% en marzo y 20% en abril, el gremio dirigido por Pablo Moyano firmó un aumento del 15% en marzo y 9% en abril. El acuerdo alcanzado por el sindicato de Camioneros establece, además, una suma fija en carácter de recomposición en el mes de marzo y otra para el mes de abril. Adicionalmente se reformuló lo acordado sobre la modificación al Convenio Colectivo de Trabajo relativo a la jornada y se estableció que las partes volverán a reunirse en junio. En un principio, Moyano había puesto como fecha límite al lunes 8 de abril para la homologación de paritarias. "No se va a mover una pluma en todo el país", advirtió, en caso de que el incremento no repercuta en sus haberes mensuales. Sin embargo, y luego de posponer una semana el período de gracia antes de anunciar una potencial medida de fuerza, el gremio de Camioneros rubricó un acuerdo menor al que previamente habían alcanzado. Gobierno se niega a homologar paritarias que estén por encima de inflación El pasado 5 de abril, consultado en una entrevista televisiva en TN sobre el reclamo de homologación a Camioneros, Luis Caputo aseguró que "no vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria. Las paritarias son libres pero vos después, como regulador con la Secretaría de Trabajo, tenés que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?". Posteriormente, el periodista le señaló que "el Estado no se debería meter". "El Estado no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologar las paritarias. Si está establecido eso, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar", respondió el ministro, que indicó que el flamante secretario de Trabajo, Julio Cordero, "lo va a homologar si le parece razonable". "Es parte de todo con el equilibrio general. Todo esto está atado, sino entrás en una carrera nominal en donde yo te convalidó cualquier cosa y vos convalidás cualquier precio. Esto tiene que tener una lógica. Si vos me decís un punto o dos por encima de la expectativa de la inflación, bárbaro, si es 15 puntos no tiene ningún sentido", concluyó Luis Caputo. Esta semana, fuentes de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, señalaron a este medio que "nadie le va a sacar un dictamen a Cordero bajo presión". "Para Moyano la homologación es un hecho automático, pero la realidad es que el Estado debe velar por todas las partes", argumentaron. Aceiteros pide homologación de sus paritarias: "Necesitamos libertad de negociación" El sector aceitero firmó para este mes un acuerdo paritario de aumento del 25% para llevar el sueldo básico a $1.240.202. Ante la falta de novedades con respecto a la homologación paritaria, el gremio mantiene dos jornadas de plenario -martes 16 y miércoles 17 de abril- para definir medidas de acción. "No es apropiado no homologar los convenios. Si hay libertad para todo, nosotros necesitamos que haya también libertad de negociación", señaló en una entrevista radial Daniel Yofra, secretario general de la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso. Posteriormente, Yofra explicó: "El salario que fijamos es para todas las personas que trabajan en el sector, desde el barre hasta el que opera maquinarias. Es para quienes trabajan en una agroexportadora o para el que está en una empresa que envasa aceite comestible. Todos cobran lo mismo. El salario lo fijamos según las necesidades que tienen los trabajadores".