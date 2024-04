Francos aseguró que la obra pública se reanudará en Santiago y que el segundo semestre del año será “mucho mejor”

El Ministro del Interior arribó a la Madre de Ciudades este lunes para mantener una reunión con el gobernador Gerardo Zamora y luego participó de una nueva edición de Libertad de Opinión por Noticiero 7.

Guillermo Francos, inistro del Interior de la Nación, visitó este martes a la provincia de Santiago del Estero, en donde mantuvo una reunión con el gobernador Gerardo Zamora que se llevó a cabo en Casa de Gobierno.

El funcionario junto con el mandatario dialogaron sobre distintos temas de interés relacionados con la gestión de gobierno de Nación y de la provincia.

En este contexto, Guillermo Francos también participó en Libertad de Opinión por Noticiero 7, en donde reveló detalles de su reunión con el Gobernador y también contó los objetivos del Gobierno para con la provincia.

Respecto a su visita a la Madre de Ciudades: “Yo me había comprometido con Gerardo Zamora para visitarlo y conversar sobre varios temas pendientes que tiene la provincia con la Nación, y también plantearle personalmente cuál es el objetivo del Gobierno con el tratamiento de las leyes que actualmente están en el Congreso”, expresó.

“Yo creo que siempre el diálogo es positivo y uno puede tomar un contacto más directo con la realidad que plantea cada uno de los gobernadores. Hemos conversado honestamente sobre cada una de las responsabilidades que uno tiene, él representando al pueblo santiagueño y su preocupación con la actual situación y en particular con todas las obras públicas que están pendientes en la provincia y que se paralizaron por la crisis. Yo siempre creo que el diálogo es avance y creo que vamos a transitar un camino que por ahí estamos de acuerdo con algunas cosas y en otras no”, precisó.

Luego Guillermo Francos contó que en Santiago del Estero se detuvieron alrededor de 4600 viviendas públicas, como así también la autovía hacia Termas de Río Hondo yotras obras.

En este sentido, el ministro aseguró que “le pedimos al gobernador y al jefe de gabinete poder juntarnos la próxima semana con el ministro de obras públicas de la provincia para analizar cómo priorizaremos los recursos que tenemos con las obras que tiene pendientes Santiago del Estero y poder trabajar con eso”.

De esta manera, el funcionario afirmó que la obra pública se reanudará en la Madre de Ciudades, sin embargo precisó que “vamos a comenzar con los trabajos que estén más avanzados, para aprovechar los pocos recursos que tenemos disponibles, estamos en un año que como dijo el presidente Milei el objetivo más importante es eliminar el déficit fiscal”.

Respecto a una reactivación de la economía: “El avance es paulatino, lo primero que hay que hacer es eliminar la inflación, esperamos que este mes de abril podamos llegar a un dígito. Esta situación nos ha permitido ir recuperando divisas en el tesoro y a medida que avancemos podremos liberar el cepo y eso va a permitir una recuperación económica más rápida. Los tiempos son difíciles de estimar pero yo creo que el segundo semestre del año va a ser mucho mejor que el primero”.

En otro punto de la charla, Francos indicó que Javier Milei no está pensando en una reelección ya que no es un “político tradicional”, sino más bien que es un presidente que vino a cumplir un objetivo y lo mira en su mente de economista. “Yo creo que él está consciente de que esto no se trata de ciclos, no se termina nada en cuatro u ocho años, un proceso de transformación lleva mucho tiempo”, cerró.

Aquí la entrevista completa: